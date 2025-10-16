Avusturya Milli Günü Ankara'da Resepsiyonla Kutlandı

Avusturya'nın milli günü Ankara'da resepsiyonla kutlandı; Bozay ve Büyükelçi Juen ikili ilişkiler, ticaret ve yatırımları vurguladı.

Resepsiyon ve katılımcılar

Avusturya'nın Ankara Büyükelçiliğince ülkenin milli günü vesilesiyle büyükelçilik bahçesinde resepsiyon düzenlendi. Organizasyona Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriele Juen, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Ankara'da görev yapan yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı ve protokol konuşmalarıyla devam etti.

Bozay: Diyalog ve işbirliği hayati

Konuşmasında Mehmet Kemal Bozay, istikrar ve barışı destekleyen ortaklar arasındaki yakın diyalog ve işbirliğinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Bozay, Türkiye ile Avusturya'nın köklü tarihi bağlara ve çok katmanlı ilişkilere sahip olduğunu; son yıllarda ortak çıkar alanlarında daha yakın ve çok taraflı diyalog kurmayı başardıklarını belirtti.

Bozay, Avusturya'da yaşayan Türk toplumunu ilişkilerin en önemli unsurlarından biri olarak tanımlayarak, "Türk toplumu bugün Avusturya'nın tüm yaşam alanlarına önemli katkılar sağlamakta ve ikili ilişkilerimizi büyük ölçüde zenginleştirmektedir." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki ticari ilişkilere de değinen Bozay, ikili ticaret hacminin 2024'te yaklaşık 4 milyar dolar olduğunu ve Ağustos 2025 itibarıyla 2,7 milyar doları aştığını aktardı. Ayrıca Türkiye ile Avusturya'nın Balkanlar, Orta Doğu, Asya ve Afrika'da ortak yatırım fırsatları aradıklarına dikkat çekti.

Türkiye'nin AB üyeliği sürecinde işbirliğinin artırılması gerektiğini belirten Bozay, "Karşılıklı olarak stratejik ve faydalı olacak yeni bir ivmeye kesinlikle ihtiyacımız var." dedi.

Büyükelçi Juen: Tarihsel bağlar ve yatırımlar

Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriele Juen konuşmasında iki ülke arasındaki tarihi bağlara değindi. Juen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 90 yıl önce Türkiye'ye davet edilen Avusturyalı mimar Clemens Holzmeister'ın başkentte önemli eserler ortaya koyduğunu hatırlattı.

Juen, 1945'te Avusturya'nın devlet olarak yeniden doğuşunu, ülkenin uluslararası kuruluşlara üyelik sürecini ve 26 Ekim'in milli gün oluşunu anlattı. Türkiye ve Avusturya'nın açık diyalog ve işbirliği ile birçok bölgesel ve küresel tehdidi başarıyla yönetebileceğini vurguladı.

Büyükelçi Juen, Avusturya'nın Türkiye'deki yatırımlarının 2,5 milyar avro seviyesine ulaştığını belirterek, "Her yıl 1300 Avusturyalı şirketin İstanbul ve Ankara'daki ticaret komisyonu ofislerimizle iletişime geçerek Türkiye'de faaliyet göstermeye ilgi duyduklarını bildirdiklerini duyduğumda, çok daha fazlasını başarabileceğimize inanıyorum." dedi.

Protokol konuşmalarının ardından davetlilere yöresel yemek ikram edildi ve resepsiyon, iki ülke ilişkilerine dair vurgularla sona erdi.

