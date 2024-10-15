Avusturya'nın UNIFIL İle İlgili Tepkisi

Avusturya'dan UNIFIL'e Destek

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) aleyhine gerçekleştirilen saldırılara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Schallenberg, UNIFIL'in hem kasıtlı hem de kayıtsız hedef alınmasının uluslararası hukukun ihlali olduğunu vurgulayarak, bu tarz eylemleri kabul edilemez olarak nitelendirdi. Ayrıca, Avusturya'nın bu misyonda 160 askeri bulunduğunu, bölgede artan gerilimlere kaygıyla yaklaştıklarını açıkladı ve ateşkes sağlamak için diplomasi gerekliliğine dikkat çekti.

İsrail Ordusunun Eylemlerine Tepki

Schallenberg, "Güney Lübnan'daki UNIFIL gibi BM misyonlarına yönelik her türlü saldırı, bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde gerçekleşmiş olsa dahi kesinlikle uluslararası hukuk çerçevesinde kabul edilemez" diyerek, bu konudaki görüşlerini İsrailli yetkililere de ilettiğini belirtti.

Savunma Bakanı Klaudia Tanner ise, Avusturyalı askerlerin bu misyondan çekileceği gibi bir durumun söz konusu olmadığını, diğer katılımcı ülkelerle işbirliği içinde hareket ettiklerini ifade etti. "Lübnan'daki gelişmeleri büyük kaygıyla takip ediyoruz. Dışişleri Bakanı'nın daha önce belirttiği gibi, mavi miğferli barış gücü askerlerine yönelik yapılan her türlü saldırı uluslararası hukuku ihlal etmektedir" dedi.

İsrail'in Saldırıları

UNIFIL, 10 Ekim tarihinde İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu iki barış gücü askerinin yaralandığını duyurmuştu. 13 Ekim'de ise İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL tesislerine tanklarla saldırarak, tesisin kapılarını tahrip etti.