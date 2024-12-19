Avusturya Suriyelilerin İltica Başvurularını İptal Ediyor

Avusturya Federal İltica ve Göçmenlik Dairesi, ülkede 5 yıldan az kalan Suriyelilere iltica başvurularının iptal edilmesi için harekete geçti. Daire, bu kişilere gönderdiği mektupta, iltica başvuru sürecinin devam ettiğini bildirdi.

Ülkenin önde gelen dergilerinden Profil, bu mektubu çevrim içi platformlarında paylaştı. Mektupta, Suriye’deki durumun değişmesi sebebiyle iltica başvurularının iptaline yönelik prosedürlerin başlatıldığı ifade edildi.

Buna göre, son 5 yılda iltica başvurusunda bulunan Suriyelilerle Göçmenlik Dairesi yetkililerinin yeniden görüşeceği vurgulandı. Mektupta, Suriye'de sığınma talebine gerekçe gösterilen siyasi baskı ve zulüm ortamının ortadan kalktığı kaydedildi.

Yetkililer, iltica başvurularının sürdürülebilmesi için geçerli başka nedenler sunulmasını talep ederken, aksi takdirde bu başvuruların iptal edileceği bildirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu durumda bulunan Suriyelilerin sayısının 40 bin olduğu belirtildi.

Öte yandan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Suriyelilerin ülkesine dönmesi durumunda onlara 1000 avro para yardımında bulunulacağını açıkladı. Nehammer, Suriye'deki Baas rejiminin devrilmesi sonrası, halihazırda süren iltica başvurularına ilişkin süreçlerin askıya alındığını duyurmuştu.