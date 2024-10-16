Avusturya Ulusal Günü Ankara'da Coşkuyla Kutlandı

Avusturya Ulusal Günü Resepsiyonu Ankara'da Gerçekleşti

Avusturya'nın Ulusal Günü dolayısıyla, Ankara'da özel bir resepsiyon düzenlendi. Etkinliğe ev sahipliği yapan Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriele Juen, önemli isimleri ve davetlileri bir araya getirdi.

Katılımcılar Arasında Önemli İsimler Yer Aldı

Resepsiyon, büyükelçilik bahçesinde gerçekleştirildi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran ile Ankara'daki yabancı misyon temsilcileri de davetliler arasında yer aldı.Milli Marşların Okunmasıyla Başladı

Etkinlik, Avusturya ve Türk milli marşlarının okunmasıyla başladı. Burhanettin Duran, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Avusturya arasındaki ilişkilerin köklü geçmişine vurgu yaptı.

İş Gücü Anlaşması'nın 60. Yılı

Duran, ayrıca Avusturya'daki Türk toplumunun oluşumuna zemin hazırlayan İş Gücü Anlaşması'nın 60. yıl dönümünde önemli mesajlar verdi. “Avusturya'daki Türk toplumu, aramızdaki en güçlü bağlardan biri.” dedi.

Yatırım ve Turizm Alanında İşbirliği

Duran, iki ülke arasındaki ilişkilerin zamanla güçlendiğini, 2023'te yaklaşık 500 bin Avusturyalı turisti Türkiye'de ağırladıklarını belirtti. İkili ticaret hacminin de 3,8 milyar doları aştığı duyuruldu.

Büyükelçi Gabriele Juen, 2024'ün Türkiye ve Avusturya için önemli bir yıl olduğunu belirterek, tarihi ilişkilerin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Avusturya'ya giden Türk vatandaşlarının ekonomik katkılarının yanı sıra iki ülke arasında önemli köprüler oluşturduğunu ifade etti.