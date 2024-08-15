Avusturyalı Sporcu Franz Müllner, Alanya'da 1300 Tonluk Tekneyi Çekti

Franz Müllner'ın Rekor Denemesi

Antalya'nın Alanya ilçesine tatil için gelen Avusturyalı sporcu Franz Müllner, 1300 ton ağırlığındaki ve 80 metre uzunluğundaki günübirlik tekneyi 11 metre 30 santim çekmeyi başardı. Bu dikkat çekici başarısı ile Müllner, dünyanın en yüksek tonaj ağırlığında tekne çekme rekoruna bir yenisini eklemiş oldu.

Rekor Denemesi ve Sonuçları

2023 yılında 81 tonluk bir tren çekerek dikkatleri üzerine çeken Franz Müllner, kariyerinde 50'den fazla dünya rekoru bulunmaktadır. Bu seferki rekor denemesi Record Institute Deutschland (RID) Enstitüsü için gerçekleştirildi.

Müllner, Alanya'da Türkler Mahallesi'nde bulunan iskeleye bağlı durumda olan "Legend Big Kral" adlı tekneyi, vücuduna bağlanan halat sistemi ile hareket ettirmeyi denedi ve bu zorlu görevi başarıyla tamamladı.

Denemenin Ardından

Rekor denemesinin ardından gazetecilere konuşan Müllner, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Yüzde 80 bacaklarımda, yüzde 20 ise kollarımda bir ağrı hissettim, ancak bütün yük bacak kaslarıma bindi. Rahat bir şekilde tekneyi çekmeyi başardım," dedi.

Almanya’daki Record Institute Deutschland (RID) için bu denemeyi yaptığına dikkat çeken Müllner, "Yaklaşık 25 yıldır dünya genelinde farklı ülkelerde rekor denemeleri yapıyorum. Bu rekoru Alanya'da gerçekleştirmek benim için büyük bir mutluluk," ifadelerini kullandı.

Tekne Sahibinin Görüşleri

Tekne sahibi Hasan Çavuşoğlu, Müllner'ın rekor denemesi için teknesini çekme hikayesinin kendisini de mutlu ettiğini belirtti. Hava koşullarının da bu rekor denemesi için büyük bir şans olduğunu ifade etti:

"Havanın rüzgarsız olması da büyük bir şanstı. Suyun akıntısı önemli, o yüzden rüzgarın katkısı olmadan tamamen kendi gücüyle gerçekleştirmesi de ayrı bir başarıdır," dedi.

Çavuşoğlu, 1300 tonluk teknenin tamamen çelikten yapıldığını ve günübirlik turizm amaçlı eğlence ve korsan gemisi kategorisinde dünyada tek olmasının da kendilerine gurur verdiğini ekledi.

Antalya'nın Alanya ilçesine tatil için gelen Avusturyalı sporcu Franz Müllner, 1300 ton ağırlığında, 5 katlı ve 80 metre uzunluğundaki günübirlik gezi teknesini 11 metre 30 santim çekmeyi başardı.

Antalya'nın Alanya ilçesine tatil için gelen Avusturyalı sporcu Franz Müllner, 1300 ton ağırlığında, 5 katlı ve 80 metre uzunluğundaki günübirlik gezi teknesini 11 metre 30 santim çekmeyi başardı.

Antalya'nın Alanya ilçesine tatil için gelen Avusturyalı sporcu Franz Müllner, 1300 ton ağırlığında, 5 katlı ve 80 metre uzunluğundaki günübirlik gezi teknesini 11 metre 30 santim çekmeyi başardı.

Antalya'nın Alanya ilçesine tatil için gelen Avusturyalı sporcu Franz Müllner, 1300 ton ağırlığında, 5 katlı ve 80 metre uzunluğundaki günübirlik gezi teknesini 11 metre 30 santim çekmeyi başardı.

Antalya'nın Alanya ilçesine tatil için gelen Avusturyalı sporcu Franz Müllner, 1300 ton ağırlığında, 5 katlı ve 80 metre uzunluğundaki günübirlik gezi teknesini 11 metre 30 santim çekmeyi başardı.

Antalya'nın Alanya ilçesine tatil için gelen Avusturyalı sporcu Franz Müllner, 1300 ton ağırlığında, 5 katlı ve 80 metre uzunluğundaki günübirlik gezi teknesini 11 metre 30 santim çekmeyi başardı.

Antalya'nın Alanya ilçesine tatil için gelen Avusturyalı sporcu Franz Müllner, 1300 ton ağırlığında, 5 katlı ve 80 metre uzunluğundaki günübirlik gezi teknesini 11 metre 30 santim çekmeyi başardı.

Antalya'nın Alanya ilçesine tatil için gelen Avusturyalı sporcu Franz Müllner, 1300 ton ağırlığında, 5 katlı ve 80 metre uzunluğundaki günübirlik gezi teknesini 11 metre 30 santim çekmeyi başardı.

Antalya'nın Alanya ilçesine tatil için gelen Avusturyalı sporcu Franz Müllner, 1300 ton ağırlığında, 5 katlı ve 80 metre uzunluğundaki günübirlik gezi teknesini 11 metre 30 santim çekmeyi başardı.

Antalya'nın Alanya ilçesine tatil için gelen Avusturyalı sporcu Franz Müllner, 1300 ton ağırlığında, 5 katlı ve 80 metre uzunluğundaki günübirlik gezi teknesini 11 metre 30 santim çekmeyi başardı.