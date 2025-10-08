Axl Rose Bogota'da Filistin bayrağı açtı

Guns N’ Roses solisti Axl Rose, Bogota konserinde Filistin bayrağı açarak İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi; bayrağı imzalayıp sahibine vereceğini söyledi.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 23:10
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 23:10
Guns N’ Roses solistinden sahnede dikkat çeken siyasi mesaj

Guns N’ Roses solisti, ABD’li şarkıcı Axl Rose, Kolombiya’nın başkenti Bogota’daki konserinde Filistin bayrağı açarak, İsrail’in Gazze’de 2 yıldır sürdürdüğü saldırılara tepki gösterdi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde sahnede "Civil War" şarkısını seslendiren Rose, seyircilerin arasından bir kişinin kendisine uzattığı ve “Sana ait soykırıma ihtiyacım yok” yazılı Filistin bayrağını izleyicilere gösterdi.

Alanda toplanan binlerce müziksever de Filistin bayrağı gösteren Rose’u alkışla karşıladı.

Bir süre bayrağı boynuna astıktan sonra ekibine uzatan Rose, bayrağı imzalı olarak sahibine geri vereceğini söyledi.

Sahnede Kolombiyalılara teşekkür eden Rose, “Tüm Kolombiyalı arkadaşlarımız burada.” dedi.

