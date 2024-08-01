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Ay'dan Getirilen Örnekler Erken Kabuk Oluşumunu İşaret Ediyor

Çinli bilim insanları, Ay'dan gelen toprak örnekleri üzerinden yapılan araştırmalarda kabuk oluşum sürecinin devam ettiğini keşfetti.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 14:20
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 14:20
Ay'dan Getirilen Örnekler Erken Kabuk Oluşumunu İşaret Ediyor

Çinli Bilim İnsanlarından Yeni Bir Kuram

Çin'in Çang'ı-5 keşif aracının Ay'dan topladığı toprak örnekleri, Dünya'nın tek uydusu olan Ay'daki kabuk oluşum sürecinin hala devam ettiğine dair önemli veriler sağladı.

Yeni Erken Kabuk Modeli Geliştirildi

Pekin'de bulunan Çin Yer Bilimleri Üniversitesinde araştırmalarını sürdüren Vang Şuiciong liderliğindeki bilim ekibi, Ay yüzeyindeki regolit örneklerinde inceledikleri anortozit parçacıklarında daha fazla magnezyum ve demir keşfetti. Bu bulgular, bu kayaların “magnesian-suite” ile benzerlik gösterdiğini ortaya koydu.

Devam Eden Kabuk Oluşum Süreci

Yeni yapılan jeokimyasal ve termodinamik analizler, bu parçanın ana magmasının Ay'ın üst mantosundan geldiğini ve böylece kabuk oluşumunun devam ettiğini işaret ediyor. Araştırmacılar, magma okyanusunun soğutulması esnasında yer çekimsel olayların üst mantoda hareketlere sebep olduğunu, bununla birlikte büyük ölçekli manto hareketlerinin basınç azalmasına yol açarak alt mantonun eridiğini belirtti.

Önceki Kuramlar ve Yeni Bulgu

Öne sürülen klasik magma okyanusu modeline göre, Ay kabuğu başlangıçta iki aşama ile meydana gelmişti. Ancak mevcut araştırma, bu süreçlerin devam etmekte olduğunu ve Ay'ın ilkel kabuk oluşumunun hala aktif olduğunu ortaya koyuyor. Çalışma, “Communications Earth & Environment” dergisinde yayınlandı.

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