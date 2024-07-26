Aya Pareskevi Günü: Rum Ortodoks Cemaati Ayazma Manastırı'nda Buluştu

Bütün dünyanın katılımıyla kutsal gün kutlandı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bulunan Ayazma Manastırı, bu yıl da 26 Temmuz'da "Aya Paraskevi Günü" etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Rum Ortodoks cemaati üyeleri, hem yurt içinden hem de Yunanistan gibi farklı ülkelerden gelen konuklarla bir araya geldi. Ayine Metropolit yönetti

Etkinlik, Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis'in yönetiminde gerçekleştirildi. Katılımcılar, kutsal sayılan bu günde mum yakarak dualar etti.

Ayazma Panayırı efsanesi

Bu özel günü kutlamak için toplanan cemaati, Ayazma'nın tarihine de tanıklık ettiler. Efsaneye göre, genç ve güzel bir kadın olan Paraskevi, Göztepe'deki Ayyalus Manastırı'ndan aşık olduğu gence ulaşmaya çalışır. Ancak aşklarını yaşamaları mümkün olmaz; bu nedenle, bir dilek pınarının başında dua edenler, Paraskevi'nin anısını yaşatmaya çalıştı.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Rumlar, Aya Paraskevi Günü dolayısıyla Ayazma Manastırı'nda düzenlenen ayinde bir araya geldi. Ayazma Manastırı'nda her yıl 26 Temmuz'da toplanan Rumlar, bu yıl da kutsal kabul edilen Aya Paraskevi Günü'nde geleneksel ayinlerini yerine getirdi.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Rumlar, Aya Paraskevi Günü dolayısıyla Ayazma Manastırı'nda düzenlenen ayinde bir araya geldi. Ayazma Manastırı'nda her yıl 26 Temmuz'da toplanan Rumlar, bu yıl da kutsal kabul edilen Aya Paraskevi Günü'nde geleneksel ayinlerini yerine getirdi.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Rumlar, Aya Paraskevi Günü dolayısıyla Ayazma Manastırı'nda düzenlenen ayinde bir araya geldi. Ayazma Manastırı'nda her yıl 26 Temmuz'da toplanan Rumlar, bu yıl da kutsal kabul edilen Aya Paraskevi Günü'nde geleneksel ayinlerini yerine getirdi.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Rumlar, Aya Paraskevi Günü dolayısıyla Ayazma Manastırı'nda düzenlenen ayinde bir araya geldi. Ayazma Manastırı'nda her yıl 26 Temmuz'da toplanan Rumlar, bu yıl da kutsal kabul edilen Aya Paraskevi Günü'nde geleneksel ayinlerini yerine getirdi.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Rumlar, Aya Paraskevi Günü dolayısıyla Ayazma Manastırı'nda düzenlenen ayinde bir araya geldi. Ayazma Manastırı'nda her yıl 26 Temmuz'da toplanan Rumlar, bu yıl da kutsal kabul edilen Aya Paraskevi Günü'nde geleneksel ayinlerini yerine getirdi.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Rumlar, Aya Paraskevi Günü dolayısıyla Ayazma Manastırı'nda düzenlenen ayinde bir araya geldi. Ayazma Manastırı'nda her yıl 26 Temmuz'da toplanan Rumlar, bu yıl da kutsal kabul edilen Aya Paraskevi Günü'nde geleneksel ayinlerini yerine getirdi.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Rumlar, Aya Paraskevi Günü dolayısıyla Ayazma Manastırı'nda düzenlenen ayinde bir araya geldi. Ayazma Manastırı'nda her yıl 26 Temmuz'da toplanan Rumlar, bu yıl da kutsal kabul edilen Aya Paraskevi Günü'nde geleneksel ayinlerini yerine getirdi.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Rumlar, Aya Paraskevi Günü dolayısıyla Ayazma Manastırı'nda düzenlenen ayinde bir araya geldi. Ayazma Manastırı'nda her yıl 26 Temmuz'da toplanan Rumlar, bu yıl da kutsal kabul edilen Aya Paraskevi Günü'nde geleneksel ayinlerini yerine getirdi.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Rumlar, Aya Paraskevi Günü dolayısıyla Ayazma Manastırı'nda düzenlenen ayinde bir araya geldi. Ayazma Manastırı'nda her yıl 26 Temmuz'da toplanan Rumlar, bu yıl da kutsal kabul edilen Aya Paraskevi Günü'nde geleneksel ayinlerini yerine getirdi.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Rumlar, Aya Paraskevi Günü dolayısıyla Ayazma Manastırı'nda düzenlenen ayinde bir araya geldi. Ayazma Manastırı'nda her yıl 26 Temmuz'da toplanan Rumlar, bu yıl da kutsal kabul edilen Aya Paraskevi Günü'nde geleneksel ayinlerini yerine getirdi.