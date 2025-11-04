Ayancık'ta Köy Sorunlarına Çözüm: Köylere Hizmet Birliği 2025 Kasım Toplantısı

Ayancık’ta Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2025 Kasım genel kurulunda köy yolları, içme suyu ve kanalizasyon yatırımları masaya yatırıldı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 13:02
Ayancık'ta Köy Sorunlarına Çözüm: Köylere Hizmet Birliği 2025 Kasım Toplantısı

Ayancık'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği 2025 Kasım Olağan Genel Kurulu

Sinop’un Ayancık ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği 2025 Yılı Kasım Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya katılanlar

Toplantıya Ayancık Kaymakamı Ahmed Çelik başkanlık etti. Toplantıda İl Genel Meclisi Üyeleri Erkan Örnek ve Ergün Akyüz ile köy muhtarları katıldı.

Gündem ve ele alınan konular

Toplantıda köy yollarının bakım ve onarımı, stabilize ve asfalt çalışmaları, içme suyu hatlarının yenilenmesi, fosseptik ve kanalizasyon sistemleri ile köylerde yürütülmesi planlanan yatırım ve hizmetler ele alındı.

Kaymakam Ahmed Çelik, değerlendirmesinde köylerde vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı ve birlik kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasının önemine dikkat çekti.

Toplantı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi. Kaymakam Ahmed Çelik, İl Genel Meclisi Üyeleri ve muhtarlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.

SİNOP’UN AYANCIK İLÇESİNDE, KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ 2025 YILI KASIM AYI OLAĞAN GENEL KURUL...

SİNOP’UN AYANCIK İLÇESİNDE, KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ 2025 YILI KASIM AYI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

SİNOP’UN AYANCIK İLÇESİNDE, KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ 2025 YILI KASIM AYI OLAĞAN GENEL KURUL...

İLGİLİ HABERLER

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay’da Sokak Ortasında Silahlı Çatışma: 7 Kişi Tutuklandı
2
Gölbaşı'nda Sepetli Motosiklet Devrildi: 1 Yaralı
3
Artvin'de Kaya Düşmesi: Çoruh Nehri'ne Yuvarlanan Kaya İki Lise Tahliye Ettirdi
4
Altıntaş Zafertepeçalköy’de Ev Yangını Söndürüldü
5
İstanbul Çevreyolu'nda Scooterla Tehlikeli Yolculuk Kamerada
6
Sivas için 2026-2030 Turizm Master Planı Hazırlanıyor
7
Yerli Kömür Teşviki: Enerji Arz Güvenliğine Destek

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor