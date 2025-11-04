Ayancık'ta Köy Sorunlarına Çözüm: Köylere Hizmet Birliği 2025 Kasım Toplantısı

Ayancık'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği 2025 Kasım Olağan Genel Kurulu

Sinop’un Ayancık ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği 2025 Yılı Kasım Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya katılanlar

Toplantıya Ayancık Kaymakamı Ahmed Çelik başkanlık etti. Toplantıda İl Genel Meclisi Üyeleri Erkan Örnek ve Ergün Akyüz ile köy muhtarları katıldı.

Gündem ve ele alınan konular

Toplantıda köy yollarının bakım ve onarımı, stabilize ve asfalt çalışmaları, içme suyu hatlarının yenilenmesi, fosseptik ve kanalizasyon sistemleri ile köylerde yürütülmesi planlanan yatırım ve hizmetler ele alındı.

Kaymakam Ahmed Çelik, değerlendirmesinde köylerde vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı ve birlik kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasının önemine dikkat çekti.

Toplantı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi. Kaymakam Ahmed Çelik, İl Genel Meclisi Üyeleri ve muhtarlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.

SİNOP’UN AYANCIK İLÇESİNDE, KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ 2025 YILI KASIM AYI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.