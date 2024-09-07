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Ayanis'te Urartu Eserleri Keşfedildi

Urartu'nun baştanrısı Haldi'ye adanmış bronz kalkanlar ve miğfer Ayanis'te bulundu. Kültür Bakanı Ersoy, kazıları duyurdu.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 09:25
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 09:34
Ayanis'te Urartu Eserleri Keşfedildi

Ayanis Antik Kenti'nde Tarihi Keşif

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin doğusundaki Ayanis Antik Kenti'nde gerçekleştirilen kazı çalışmalarında, Urartuların baştanrısı Haldi’ye ithaf edilen üç bronz kalkan ve bir bronz miğfer bulunduğunu açıkladı.

Kazılarda Yeni Eserler Ortaya Çıktı

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülke genelinde yürütülen kazıların süresinin 12 aya çıkarıldığını belirterek, "Her geçen gün yeni bir nadide eserin gün ışığına kavuştuğunu görüyoruz," dedi.

Ayanis Kenti'nin, Urartu Krallığı'nın en büyük şehirlerinden biri olduğunu ve günümüzden 2700 yıl öncesine tarihlenen bu alanda gerçekleştirilen kazılarda önemli buluntular elde edildiğini dile getiren Ersoy, "Tanrı Haldi'ye adanan anıtsal tapınak kompleksinde bulunan bu eserler, Urartu metal işçiliğinin zenginliğini ve gelişmişliğini gözler önüne seriyor" ifadelerini kullandı.

Son olarak, bu buluntuların gün yüzüne çıkmasında emeği geçen kazı ekiplerine teşekkür eden Ersoy, ülke tarihinin zenginliğini korumak ve gelecek nesillere aktarmak adına çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

Van'daki Ayanis Antik Kenti'nde sürdürülen kazılarda Urartuların baştanrısı Haldi'ye ithaf edilen...

Van'daki Ayanis Antik Kenti'nde sürdürülen kazılarda Urartuların baştanrısı Haldi'ye ithaf edilen 3 bronz kalkan ile bir bronz miğfer ortaya çıkarıldı.

Van'daki Ayanis Antik Kenti'nde sürdürülen kazılarda Urartuların baştanrısı Haldi'ye ithaf edilen...

Van'daki Ayanis Antik Kenti'nde sürdürülen kazılarda Urartuların baştanrısı Haldi'ye ithaf edilen 3 bronz kalkan ile bir bronz miğfer ortaya çıkarıldı.

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