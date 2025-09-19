Ayanlar Höyük'te kazılar başladı — Japon Prensesi Akiko Mikasa törende

Ayanlar Höyük'te Japon ekibinin katıldığı Taş Tepeler Projesi kazıları başladı; Prenses Akiko Mikasa ve Bakan Ersoy sembolik kazı yaptı.

Ayanlar Höyük'te, Taş Tepeler Projesi kapsamında başlatılan kazı çalışmalarının töreni Şanlıurfa'da gerçekleştirildi. Törene Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı.

Prenses Akiko: Japon ekibiyle gurur duyuyorum

Akiko Mikasa törendeki konuşmasında, "Tarihi yeniden yazacak keşifler ortaya çıkarması beklenen bu ören yerinin kazısında Japon ekibinin yer almasından büyük gurur duyuyorum ve kazı başlama törenine katılarak bu projeye küçük de olsa katkıda bulunabildiğim için çok mutluyum." dedi.

Akiko, Ayanlar'ın Göbeklitepe'ye yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunduğunu belirterek, "Ayanlar, dünyanın en eski tapınağı olduğu düşünülen kalıntıların bulunduğu Göbeklitepe'ye yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta konumlanıyor ve tapınağı inşa edenlerin yerleşim yeri olabileceği belirtiliyor. Tarihi yeniden yazacak keşifler ortaya çıkarması beklenen bu ören yerinin kazısında Japon ekibinin yer almasından büyük gurur duyuyorum ve kazı başlama törenine katılarak bu projeye küçük de olsa katkıda bulunabildiğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Diğer konuşmacılar ve beklentiler

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko da Japon ekibinin yer almasından mutluluk duyduğunu belirterek, "Japonya'nın Türkiye'deki kazı çalışmaları, bölge halkının kültürel varlıkların korunması konusunda bilinçlenmesine ve istihdam yaratılmasını destekleyerek bölgenin canlanmasına katkı sağlamaktadır. Japonya Büyükelçisi olarak Ayanlar Ören Yeri'nde insanlık tarihi açısından anlamlı sonuçlar doğuracak araştırmaların yapılmasını, bölgeye köklü katkılar sağlayacak işbirliği ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesini ve Japonya ile Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerinin güçlenmesini içtenlikle temenni ediyorum." dedi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Taş Tepeler Projesi kapsamındaki kazıların insanlığın ortak mirasına katkı sunduğunu vurgulayarak, "Japonya ile işbirliğiyle yürütülecek bu çalışmalar, yalnızca arkeolojik bir kazı değil, iki ülke arasındaki dostluk ve kültürel bağların da güçlenmesini sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar ise Şanlıurfa'nın Göbeklitepe ve Harran gibi merkezlerle insanlık tarihinin köklerini barındırdığını belirterek, "Japon bilim insanlarıyla ortak yürütülecek bu çalışmalar, hem bilim dünyasına katkı sunacak hem de iki ülke arasındaki kültürel ilişkileri daha da geliştirecektir." dedi.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi de Türk ve Japon ekiplerin çalışmalara destek verdiğini bildirdi.

Konuşmaların ardından Bakan Mehmet Nuri Ersoy ile Prenses Akiko sembolik ilk kazmayı vurarak çalışmaları başlattı. Törene AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Hikmet Başak ve Abdürrahim Dusak ile diğer ilgililer katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa ile Ayanlar Höyük kazı çalışmalarının başlama törenine katıldı.

