Ayanlar Höyük'te Taş Tepeler Projesi kazıları başladı

Ayanlar Höyük'te kazılar resmen başladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Japonya Prensesi Akiko Mikasanin katıldığı törenle Ayanlar Höyükteki Taş Tepeler Projesi kazı çalışmaları başladı. Bölge, Göbeklitepe ve Karahantepe gibi önemli höyüklerle birlikte dikkat çekiyor.

Projenin önemi ve Ayanlar'ın yeri

Ersoy, Taş Tepeler Projesi kapsamında kazı çalışmalarına başlanan Ayanlar Höyük'ün, Göbeklitepe ve Karahantepe gibi bölgenin en büyük höyüklerinden biri olduğunu belirterek, "Yüzey taramaları Ayanlar'ın da yerleşik yaşamın ilk evrelerinden itibaren iskan edildiğini göstermektedir. Bununla birlikte diğerlerinden farklı olarak Ayanlar Höyük, en uzun süre iskan gören yerleşim alanı olarak bilinmektedir."

Ersoy, 2021'de Şanlıurfa'da başlatılan Taş Tepeler Projesi ile dünya arkeolojisine yeni ufuk açıldığını vurguladı. Bakanın ifadeleri arasında şu sözler de yer aldı: "İnsanlığın medeniyet yürüyüşüne dair bilinenleri değiştiren ve ortak geçmişimize yeni bakış açısı kazandıran topraklardayız. Burada vurulan her kazma darbesiyle geçmişle aramızdaki bilinmezlik duvarı biraz daha yıkılmakta, her fırça darbesiyle binlerce yıllık geçmişin üstünü örten gölgeler ortadan kalkmaktadır."

Ersoy ayrıca, Taş Tepeler Projesi ile 12 bin yıl önce yaşayan insanların ulaştığı teknoloji ve sanatsal düzeyin; Anadolu topluluklarının eski dünya için bir esin kaynağı olduğunu belirtti.

Projede görev alan kurum ve sayılar

Bakan Ersoy, projede hem Türkiye'den hem de yurt dışından çok sayıda bilim insanının yer aldığını ifade etti. Bakanlığımız öncülüğünde yürütülen projede İstanbul, Çukurova, Ege ve Harran üniversiteleri ile birlikte İngiltere, Japonya, Almanya ve Çin gibi ülkelerden araştırmacılar görev alıyor. 2025 yılı itibarıyla projede 15'i Türk, 21'i yabancı olmak üzere toplam 36 akademik kurum yer almakta; çalışmalarda görev alan bilim insanı ve öğrencilerin sayısı ise bu yıl 219 kişiye ulaştı.

Taş Tepeler, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı arkeoloji projesi niteliğinde. Bugüne kadar yürütülen arkeolojik araştırmalar 11 ayrı noktada sürdürülüyordu; 2025 itibarıyla 12'nci yerleşim yeri olarak Ayanlar da projeye eklendi. Ayanlar Höyük'ün tespiti 2013 yılında yapıldı.

Türk-Japon kültürel işbirliği

Ersoy, Kaman-Kalehöyük kazılarının 39 yıl önce Japon Prens Takahito Mikasa tarafından başlatıldığını hatırlattı ve Ayanlar Höyük'teki kazıların da Prenses Akiko'nın ilk kazma darbesiyle başladığını belirtti. 1887'de başlayan Türk-Japon ilişkilerinin kültürel işbirliğine dönük gelişimini aktaran Ersoy, Mikasa ailesinin çabalarıyla oluşan kurumlara dikkat çekti.

Ersoy sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu zenginliği ortak miras anlayışıyla tüm insanlıkla paylaşmaya devam edeceğiz. Türk-Japon kültürel işbirliğine yeni bir iz bırakmak üzere Ayanlar Höyük kazılarında ilk kazmayı birlikte vurmaktan büyük onur duyuyorum."

(Sürecek)

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa ile Ayanlar Höyük kazı çalışmalarının başlama törenine katıldı.