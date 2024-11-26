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Ayaş'ta 3 Yaşındaki Kızının Ölümüne Neden Olan Anne Tutuklandı

Ankara'da 3 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanan annenin, yaşamına son verdiği belirtildi.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 20:45
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 20:45
Ayaş'ta 3 Yaşındaki Kızının Ölümüne Neden Olan Anne Tutuklandı

Anne Tutuklandı

Ankara'nın Ayaş ilçesinde, 3 yaşındaki kızı Elif İkra S.'nın ölümüne neden olduğu iddia edilen N.S. isimli kadın tutuklandı.

Olayın Detayları

19 Kasım'da ailesi tarafından Ayaş Şehit Mehmet Çifci Devlet Hastanesi'ne getirilen Elif İkra, ilk müdahalenin ardından beyin kanaması şüphesiyle Ankara'ya sevk edildi. Vücudunda darp izlerine rastlanan küçük kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen Bilkent Şehir Hastanesi'nde 2 gün sonra yaşamını yitirdi.

Anne N.S. (30), kızının evde yataktan düştüğünü öne sürmesine rağmen, polis ekiplerince gözaltına alındı. Daha sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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