Ayasofya'da Filistin'e Destek Mitingi: Şehit Heniyye'ye Vefa

Filistin'e Destek İçin Ayasofya'da Buluşma

Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde gerçekleştirilen "Şehit Heniyye'den Son Çağrı" eylemine Ayasofya Meydanı'nda yaklaşık 200 bin kişi katıldı.

Hamas Liderliğinden Önemli Mesajlar

Hamas yöneticilerinden Talal Nassar, mitingde yaptığı konuşmada, Gazze'deki Filistinlilerin topraklarına olan bağlılıklarını vurguladı ve İsmail Heniyye'nin mücadelesini anlattı. "Kimse bizi o topraklardan çıkaramaz; biz oraya kök saldık," dedi.

Etkinlikte Yer Alan Önemli İsimler

Mitingde İlim Yayma Vakfı'nın yöneticisi Necmeddin Bilal Erdoğan, KADEM Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Baykar CEO'su Selçuk Bayraktar gibi birçok önemli isim de yer aldı. Mitingde kalabalık, Ayasofya Meydanı'ndan çevre sokaklara taşarak yoğun bir destek gösterdi.

Birleştirici Mesajlar

Nassar, konuşmasında "Bu zulmü kaldırmak için birleşme zamanı artık gelmedi mi?" diyerek ümmetin birliğine dair çağrı yaptı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direnişi desteklemesinin önemine değindi.

Platform Başkanı'ndan Vurgulu Açıklama

Ali Yalçın, Filistin davasına verdiğimiz destekle, zalimlerin karşısında durarak sesimizi yükseltmek için burada toplandıklarını dile getirdi. "Bugün, tüm mazlumların yanında yer aldığımızı haykırdığımız gündür" diye ifadelerde bulundu.

Engeller ve Parkur Önlemleri

Programa, Kur'an-ı Kerim tilaveti eşliğinde başlayan etkinlik, ardından ezgi ve marşlarla devam etti. Miting sonrası katılımcılar, Sultanahmet Camii'ne yönelerek akşam namazı kılma hazırlığına geçti. Emniyet güçleri, güvenlik önlemleri alarak bazı restoranları kontrol etti.

Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen "Şehit Heniyye'den son çağrı" etkinliği için binlerce kişi Ayasofya Meydanı'nda toplandı. Programa KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da katıldı.