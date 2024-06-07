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Ayasofya’da tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan hafızlık icazet törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şahitliğinde, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde düzenlenen hafızlık icazet töreni, hafız öğrencilerin Kur’an-ı Kerim tilavetiyle manevi bir atmosfer yarattı. İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kur’an Kursu öğrencileri, hafızlık belgelerini bu anlamlı günde aldılar.

Yayın Tarihi: 07.06.2024 19:15
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 19:15
Ayasofya’da tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan hafızlık icazet törenine katıldı

İstanbul’un kalbinde, tarihi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin kubbeleri altında, maneviyat dolu bir tören gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kur’an Kursu’ndan mezun olan hafız öğrenciler, hafızlık icazetlerini almanın onurunu yaşadılar.

Cuma namazının ardından düzenlenen törende, 2024 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Türkiye birincisi Hafız Muhammed Esed Can başta olmak üzere, değerli hocalar Kur’an-ı Kerim tilavetiyle katılımcıları mest etti. Hafız öğrencilerin koro halinde okudukları sureler, caminin eşsiz akustiğiyle birleşerek gönlü yücelten bir harmoni oluşturdu.

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin’in yaptığı dua ile tören, ruhani bir atmosfere büründü. Programın sonunda, öğrencilere hafızlık belgeleri takdim edildi ve bu özel an, katılımcıların kalplerinde derin bir iz bıraktı.

Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Davut Gül ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan gibi önemli isimler de şahitlik etti.

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