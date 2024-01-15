Ayasofya: Kültürel mirası koruyan yeni ziyaretçi sistemi bugün başlıyor!

Ayasofya'da ziyaret ücreti ne kadar oldu?

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi, bugünden itibaren ibadet ve kültürel ziyaretler için yeni bir düzenlemeye geçiyor. Bu yeni sistem, ziyaretçi deneyimini iyileştirmeyi ve tarihi mekanın korunmasını hedefliyor.

Restorasyon ve koruma çalışmaları devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bakan Mehmet Ersoy'un öncülüğünde, Ayasofya'daki restorasyon ve koruma çalışmaları kapsamında, ziyaretçiler için yeni düzenlemeler uygulanacak. Galeri katını ziyaret etmek isteyenler için III. Ahmet Çeşmesi karşısında yeni bir gişe hizmete açılıyor. Bu sayede, ziyaretçilerin girişleri daha düzenli bir hale getirilecek.

Tarihi mekanın korunması için önlemler artırıldı

Ayasofya'nın tarihi dokusunu korumak adına, güvenlik kameraları, yangın algılama ve acil anons sistemleri gibi önlemler alındı. Ayrıca, Bilim Kurulu danışmanlığında restorasyon ve koruma çalışmaları sürdürülüyor.

Ayasofya-i Kebir Camii'nde, ibadet ortamını bozmadan, kontrollü ve düzenli bir şekilde ziyaretler gerçekleştirilecek. Ziyaretçiler, galeri katından Osmanlı ve Bizans dönemlerine ait eserleri inceleme fırsatı bulacaklar.

Modern teknoloji ile zenginleştirilmiş deneyim

QR kod sistemi ve çok dilli kulaklık desteği ile ziyaretçiler, tarihi caminin hikayesini rahatsızlık vermeden öğrenebilecekler. Giriş ücreti olarak belirlenen 25 avro, Ayasofya'nın korunması ve geliştirilmesine katkı sağlayacak.