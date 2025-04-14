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Ayasofya'nın Ana Kubbesinde Tarihi Restorasyon Süreci Başlıyor

Ayasofya'nın ana kubbesi, kapsamlı bir restorasyona girecek. Bakan Ersoy, depreme karşı dayanıklılığın artırılacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 13:20
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 13:20
Ayasofya'nın Ana Kubbesinde Tarihi Restorasyon Süreci Başlıyor

Ayasofya'nın Ana Kubbesinde Tarihi Restorasyon

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 1486 yıllık Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ana kubbesinin tarihin en geniş ve kapsamlı restorasyon sürecine gireceğini duyurdu. Bu süreçte, kubbenin depreme karşı daha dayanıklı hale getirileceğini belirten Ersoy, yapıların özgün halinin titizlikle korunacağını ifade etti.

Restorasyon Çalışmaları Hakkında Bilgiler

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının ibadete ara vermeden sürdüğünü vurguladı. "Bu çalışmaların bir kısmını tamamladık, kalan bölümleri ise dikkatle yürütüyoruz," diyen Ersoy, ana kubbenin güçlendirmeleri ile ilgili ayrıntıları paylaştı.

Kubbenin Korunması İçin Alınacak Önlemler

Kubbenin iç yüzeyindeki mozaiklere zarar gelmemesi adına çalışmaların dış yüzeyden yürütüleceğini aktaran Ersoy, "Kurşun kaplamalar sökülerek onarılacak veya yenilenecek. Hava koşullarından etkilenmemesi ve mozaiklerin korunması amacıyla kubbe geçici olarak çelik konstrüksiyon ve özel branda ile kapatılacak," şeklinde konuştu. Ayrıca, ibadet ve restorasyon çalışmalarının eş zamanlı devam etmesini sağlamak için 43,5 metre yüksekliğinde 4 ana kolon üzerine çelik platform kurulacağı belirtildi.

Dijital İkiz Projesi

Kültür ve Turizm Bakanlığından gelen açıklamada, Ayasofya'nın dijital ikizinin oluşturulduğu, bu süreçte külliyedeki tüm yapıların üç boyutlu olarak belgelenip dijital ortama aktarıldığı ifade edildi. Ayrıca, geçmişe ait arşivlerin taranarak bilgi ve belgelerin toplandığı vurgulandı.

Güçlendirme Çalışmalarının Detayları

Taşıyıcı sistemlerine yönelik yapılan analizler sonucunda, ana kubbe ve yarım kubbelerde güçlendirme ihtiyacının belirlendiği aktarıldı. Restorasyon çalışmaları sona erdikten sonra, geçici olarak kurulan çelik konstrüksiyon örtü, platform ve kule vinç güvenli bir şekilde sökülecek ve Ayasofya'nın kubbesi geleceğe aktarılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 1486 yıllık Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ana kubbesinin...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 1486 yıllık Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ana kubbesinin tarihin en geniş ve kapsamlı restorasyon sürecine alınacağını, kubbenin depreme karşı daha dayanıklı hale getirileceğini ve yapının özgün halinin titizlikle korunacağı bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 1486 yıllık Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ana kubbesinin...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 1486 yıllık Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ana kubbesinin tarihin en geniş ve kapsamlı restorasyon sürecine alınacağını, kubbenin depreme karşı daha dayanıklı hale getirileceğini ve yapının özgün halinin titizlikle korunacağı bildirildi.

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