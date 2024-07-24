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Ayasofya'nın Dördüncü Yıl Dönümü Ziyaretçi Akınına Uğradı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, ibadete açılışının 4. yıl dönümünde büyük bir ziyaretçi akınına sahne oldu. Yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 16:56
Ayasofya'nın Dördüncü Yıl Dönümü Ziyaretçi Akınına Uğradı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Ziyaretçi Yoğunluğu

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, ibadete açılışının dördüncü yıl dönümünde yoğun bir ziyaretçi akınına uğradı. Yerli ve yabancı turistler, tarihi camiyi görmek üzere uzun kuyruklar oluşturarak içeri girmeye çalıştı.

4 Yılda 25 Milyon Ziyaretçi

Cami, 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldığında, yaklaşık 25 milyon kişi tarafından ziyaret edildi. Bu yıl dönümü dolayısıyla yoğun bir ilgiyle karşılandı.

Touristlerin İzlenimleri

Romanya'dan gelen Anca Alistar, "Türkiye ve İstanbul'a ilk kez geldim. Ayasofya Camisi'ni gezmek oldukça etkileyici," dedi. İran'dan gelen Alireza Behrooz ise, "Ayasofya çok güzel bir yer. Ziyaret için harika." ifadelerini kullandı.

Bunun yanı sıra 13 yaşındaki Arina Behrooz, "Türkiye, İstanbul çok güzel. Ayasofya'nın mimarisi beni çok etkiledi," dedi. Yunan asıllı Margarita Tzoka, Ayasofya'da hissettiği duygu dolu anları paylaşarak, "Burada olduğum için onur ve gurur duydum," şeklinde konuştu.

Tarihi ve Mistik Bir Deneyim

İrlanda'dan gelen Anthony Murphy ise, "Ayasofya olağanüstü bir yapı; ancak biraz daha restorasyona ihtiyacı var," diyerek yapının tarihi önemine vurgu yaptı.

Yerel Ziyaretçilerin Duyguları

Muğla'dan gelen Mustafa Çağıran, "Hristiyanlardan Müslümanlara geçmiş olması çok büyük bir şey. Tüylerim diken diken oldu," diyerek hissettiği duyguları samimi bir şekilde ifade etti. Üniversite öğrencisi Ayşe Beyza Beşiroğlu, "Ayasofya'nın cami oluşundan dolayı çok mutluyuz," dedi.

Turist Rehberlerinin Görüşleri

Turist rehberi Samet Can, yabancı turistlerin Ayasofya ve çevresine olan ilgisinin arttığını belirterek, "Bu yıl özellikle Güney Amerika'dan gelenlerin sayısı oldukça fazla," bilgisini paylaştı. Ayasofya'nın en büyük özelliği olan padişah türbeleri hakkında da bilgi veren Can, "Burada 5 padişah yatıyor. Bu unutulmamalı," dedi.

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