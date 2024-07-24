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Ayasofya'nın İbadete Açılışında Duygusal Mesaj

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya'nın ibadete açılışının 4. yıl dönümünü kutladı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 11:29
Ayasofya'nın İbadete Açılışında Duygusal Mesaj

Ayasofya'nın Dönüm Noktası

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tarihi bir miras olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılışının 4'üncü yıl dönümünü sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajla kutladı.

Bakan Ersoy'un Mesajı

Ersoy, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılışının 4'üncü yıl dönümü kutlu olsun. Yaklaşık bir asrın ardından yeniden aslına rücu eden bu büyük mirası gelecek nesillere aktararak yaşatacağız. bizlere emanet eden şanlı ecdadımızı saygıyla ve rahmetle anıyorum."

Gelecek Nesillere Miras

Bakan Ersoy, Ayasofya'nın manevi değerinin önemine vurgu yaparak, bu eşsiz yapının gelecekte de korunarak yaşatılması gerektiğini belirtti.

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