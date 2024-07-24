Ayasofya'nın İbadete Açılışında Ziyafet İkramı

Ayasofya'nın Dördüncü Yıl Dönümü

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce korunan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılışının dördüncü yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Öğle Namazı Öncesi Dualar

Etkinlik kapsamında öğle namazından önce Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Namazın ardından, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ziyarete gelenlere yemek ikramında bulunuldu.

Vali ve Belediye Başkanı İkramda Bulundu

İstanbul Valisi Davut Gül ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, halka yemek dağıtımında aktif olarak yer aldılar.

Vali Gül'ün Açıklamaları

Davut Gül, Ayasofya'nın İstanbul'un fethinin simgesi olduğunu vurgulayarak, "Bugün burada hem vatandaşlarımız hem de kurumlarımızda büyük bir heyecan var. Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla ibadete açılan caminin mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğunu biliyoruz. Bu organizasyonu koordine eden Fatih Belediyemize ve elbette Müftülüğümüze teşekkür ediyorum. Allah Ayasofya'nın cami olarak daimi kalmasını nasip etsin." dedi.

Başkan Turan'dan Açıklamalar

Mehmet Ergün Turan, Ayasofya'nın 86 yıl müze olarak hizmet verdikten sonra, 4 yıl önce tekrar ibadete açıldığını hatırlatarak, "Bu süreçte çok fazla katkımız olmasa da Ayasofya'nın açılmasıyla gurur duyuyoruz. Son dört yılda 25 milyon ziyaretçiye hizmet etmenin şerefini yaşıyoruz. İnşallah Ayasofya'nın cami olarak varlığını sürdürmesi için dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü korumasında olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılışının 4. yıl dönümü dolayısıyla öğle namazının ardından Vakıflar Genel Müdürlüğünce ziyaretçilere yemek dağıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü korumasında olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılışının 4. yıl dönümü dolayısıyla öğle namazının ardından Vakıflar Genel Müdürlüğünce ziyaretçilere yemek dağıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü korumasında olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılışının 4. yıl dönümü dolayısıyla öğle namazının ardından Vakıflar Genel Müdürlüğünce ziyaretçilere yemek dağıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü korumasında olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılışının 4. yıl dönümü dolayısıyla öğle namazının ardından Vakıflar Genel Müdürlüğünce ziyaretçilere yemek dağıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü korumasında olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılışının 4. yıl dönümü dolayısıyla öğle namazının ardından Vakıflar Genel Müdürlüğünce ziyaretçilere yemek dağıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü korumasında olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılışının 4. yıl dönümü dolayısıyla öğle namazının ardından Vakıflar Genel Müdürlüğünce ziyaretçilere yemek dağıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü korumasında olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılışının 4. yıl dönümü dolayısıyla öğle namazının ardından Vakıflar Genel Müdürlüğünce ziyaretçilere yemek dağıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü korumasında olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılışının 4. yıl dönümü dolayısıyla öğle namazının ardından Vakıflar Genel Müdürlüğünce ziyaretçilere yemek dağıtıldı.