Ayasofya'nın İbadete Açılışının 4. Yılı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Ayasofya Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının 4. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ayasofya'nın Önemi

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açılması, milletimizin iradesini yansıtan bir adım olarak tarihe geçmiştir" ifadelerini kullandı.

Mesajında, bu önemli adımın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirildiğini hatırlatan Kurtulmuş, "Medeniyetlerin buluşma noktası olan İstanbul’un ve ülkemizin dünya tarihindeki yeri bir kez daha pekişmiştir" dedi.

Barış ve Huzur Mesajı

Kurtulmuş, bu vesileyle Ayasofya'nın ruhunda barındırdığı barış ve huzur mesajının tüm dünyaya yayılmasını temenni etti.