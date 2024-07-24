Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Ayasofya'nın İbadete Açılışının 4. Yılı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ayasofya'nın 4. yılını kutlayarak, açılışın millet iradesini simgelediğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 17:14
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 17:14
Ayasofya'nın İbadete Açılışının 4. Yılı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Ayasofya Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının 4. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ayasofya'nın Önemi

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açılması, milletimizin iradesini yansıtan bir adım olarak tarihe geçmiştir" ifadelerini kullandı.

Mesajında, bu önemli adımın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirildiğini hatırlatan Kurtulmuş, "Medeniyetlerin buluşma noktası olan İstanbul’un ve ülkemizin dünya tarihindeki yeri bir kez daha pekişmiştir" dedi.

Barış ve Huzur Mesajı

Kurtulmuş, bu vesileyle Ayasofya'nın ruhunda barındırdığı barış ve huzur mesajının tüm dünyaya yayılmasını temenni etti.

İLGİLİ HABERLER

Kimse beklemiyordu! Ankara'da toplu taşıma ücretlerine kallavi zam: İşte güncel fiyatlar

KPSS şartsız personel alımı! Merkez Bankası yeni personellerini arıyor!

Cep dolduran kampanya başladı! Tek sefere mahsus 18.000 TL ödenecek!

Anneler dikkat! Devletten büyük eğitim ve sağlık desteği işte şartlar ve detaylar...

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

KPSS şartsız personel alımı! Merkez Bankası yeni personellerini arıyor!

YÖK Atlas Tercih Robotu ile üniversite tercihlerinizi doğru ve kolay yapın!

E-devlet’te yenilik: Sigorta eksper raporları artık her an elinizin altında!

Yerli üretim yeni Renault Duster'dan şaşırtıcı fiyatlar! Motor seçenekleri büyük ilgi görüyor

Cep dolduran kampanya başladı! Tek sefere mahsus 18.000 TL ödenecek!

Emekli maaşı artışı bankaların promosyon savaşını tetikledi! 24 Bin TL'ye ulaşan tutarlar neyin nesi?

Kimse beklemiyordu! Ankara'da toplu taşıma ücretlerine kallavi zam: İşte güncel fiyatlar

iPhone 11 kullananlara kötü haber! Herkes Android'e geçmek isteyecek!

Üşütmek isteyen 26 Temmuz'da Bim'e koşsun yeni kule tipi vantilatör satışta!

A101’de ücretsiz alışveriş için fırsat! Hediye çeki kampanyası başladı!

Anneler dikkat! Devletten büyük eğitim ve sağlık desteği işte şartlar ve detaylar...

Kavga eden komşuların fotoğrafındaki 3 farkı 15 saniyede görebiliyorsanız, gözleriniz bir kartal kadar keskin!