Ayasofya'nın İbadete Açılışının Dördüncü Yıl Dönümü

Ayasofya'nın İbadete Açılışı'nın Dört Yılı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifinin ibadete açılmasının dördüncü yıl dönümü dolayısıyla özel bir mesaj yayınladı.

Erdoğan'dan Anlamlı Mesaj

Sosyal medya platformu X üzerinden gerçekleştirilen paylaşımda, Erdoğan, "İstanbul'un Fethi'nin sembolü olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifimizin Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesine uygun şekilde yeniden ibadete açılışının yıl dönümünü kutluyorum. Allah'a şükürler olsun, Ayasofya'nın dirilişi hayırlı olsun." dedi.

Ayasofya'nın Tarihi Önemi

Fatih Sultan Mehmet'in fetih ile kazandığı bu kutsal mekan, Türk ve İslam kültürü açısından büyük bir öneme sahip. Ayasofya, 2020 yılında yeniden ibadete açılarak, tarihi ve manevi değerlerini yeniden kuşanmıştır.