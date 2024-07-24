Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Ayasofya'nın İbadete Açılışının Dördüncü Yıl Dönümü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılışının 4. yıl dönümünü kutladı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 13:29
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 13:29
Ayasofya'nın İbadete Açılışının Dördüncü Yıl Dönümü

Ayasofya'nın İbadete Açılışı'nın Dört Yılı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifinin ibadete açılmasının dördüncü yıl dönümü dolayısıyla özel bir mesaj yayınladı.

Erdoğan'dan Anlamlı Mesaj

Sosyal medya platformu X üzerinden gerçekleştirilen paylaşımda, Erdoğan, "İstanbul'un Fethi'nin sembolü olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifimizin Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesine uygun şekilde yeniden ibadete açılışının yıl dönümünü kutluyorum. Allah'a şükürler olsun, Ayasofya'nın dirilişi hayırlı olsun." dedi.

Ayasofya'nın Tarihi Önemi

Fatih Sultan Mehmet'in fetih ile kazandığı bu kutsal mekan, Türk ve İslam kültürü açısından büyük bir öneme sahip. Ayasofya, 2020 yılında yeniden ibadete açılarak, tarihi ve manevi değerlerini yeniden kuşanmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Fiat ve Koç'tan kaçırılmayacak fırsatı! 200 bin TL'den 700 bin TL'ye kadar yüzde 0 faizle hayalinizdeki Fiat'a sahip olun

KPSS şartı yok! O üniversite yüksek maaş ile personel alım ilanını az önce duyurdu

İŞKUR'dan çalışmak isteyenlere müjde! Huzurevleri için sınavsız personel alımı...

En az ilköğretim mezunu bay, bayan, engelli adaylar için Toyota'da iş fırsatı! Alımlar başladı: Tıkla başvur

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

İŞKUR'dan çalışmak isteyenlere müjde! Huzurevleri için sınavsız personel alımı...

Lise mezunlarına polis olma fırsatı! EGM binlerce polis alımı yapacak!

Sıfır ev almak isteyenler dikkat hangi bankalar tüm bedeli karşılıyor!

En az ilköğretim mezunu bay, bayan, engelli adaylar için Toyota'da iş fırsatı! Alımlar başladı: Tıkla başvur

Alışverişlerde yeni dönem! Almayana indirim değil ceza var!

Askere gidene yeni destek! Tamı tamına 720 bin TL verecek!

Fiat ve Koç'tan kaçırılmayacak fırsatı! 200 bin TL'den 700 bin TL'ye kadar yüzde 0 faizle hayalinizdeki Fiat'a sahip olun

Sıfır otomobil 450 bin TL'ye düştü! Bu fiyat bayilere koşturur

Belediyeden satılık dükkanlar! O şehirde yaşayanlara müjde...

Babadan dededen miras kalanlar dikkat! Miras paylaşımında yeni sistem!

KPSS şartı yok! O üniversite yüksek maaş ile personel alım ilanını az önce duyurdu

Esnaf için özel faizsiz kredi: 20.000 TL'ye kadar destek