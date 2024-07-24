Ayasofya'nın İbadete Açılışının Dördüncü Yılı Kutlandı

Ali Erbaş'tan Ayasofya İçin Önemli Mesaj

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılışının dördüncü yılı dolayısıyla sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaştı.

Hasretin Sona Erdiği Gün

Erbaş, "Bugün, Ayasofya'nın kubbelerinde yeniden tekbir, tehlil ve salavatların yankılandığı, minarelerinden ezan ve salaların yükseldiği gündür" diyerek, bu tarihi anın önemini vurguladı.

Mesajında, milletin uzun yıllar süren bir hasretinin sona erdiğini dile getiren Erbaş, Ayasofya'nın manevi atmosferine dikkat çekti ve Cenabıhak'tan dua etti: "Cenabıhak mihrabından secdeleri, minarelerinden ezanları, kürsülerinden dersleri ve minberinden hutbeleri eksik eylemesin."