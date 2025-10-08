AYBÜ'de I. Hukuk ve Teknolojide Yeni Ufuklar Sempozyumu: Sosyal Medyada Yapay Zeka

AYBÜ'de düzenlenen sempozyumda sosyal medyada yapay zeka ve hukuki-etik etkileri, veri koruma, sorumluluk ve dezenformasyon gibi başlıklar tartışıldı.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 13:57
AYBÜ'de I. Hukuk ve Teknolojide Yeni Ufuklar Sempozyumu: Sosyal Medyada Yapay Zeka

AYBÜ'de I. Hukuk ve Teknolojide Yeni Ufuklar Sempozyumu: Sosyal Medyada Yapay Zeka

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen "I. Hukuk ve Teknolojide Yeni Ufuklar Uluslararası Sempozyumu", teknolojideki gelişmelerin hukuki boyutlarını mercek altına aldı. Etkinlik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı işbirliğiyle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

Açılış ve ana gündem

Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, programın açılışında içinde bulunulan çağın teknolojik gelişmelerin yanı sıra bu gelişmelerin hukuki, etik ve toplumsal etkileriyle de tanımlandığını, hukukun mevcut normları uygularken teknolojinin yön verdiği dönüşümleri anlayan, düzenleyen ve şekillendiren bir disiplin olması gerektiğini belirtti.

Sempozyumun, dijital çağın en güncel meselelerinden birini tartışmaya açtığını dile getiren Köseoğlu, şöyle konuştu:

"Bugünkü oturumlarımızda sosyal medyada yapay zeka kullanımının hukuki sorumluluktan kişisel verilerin korunmasına ve dezenformasyonla mücadeleden ailenin korunmasına kadar uzanan pek çok kritik boyutunu ele alacağız. Yapılacak sunumlar sadece mevcut uygulamaları analiz etmekle kalmayacak aynı zamanda hukukun dijital dönüşümüne nasıl yanıt verebileceğine, etik ilkelerin ve temel hakların bu süreçte nasıl korunabileceğine dair somut öneriler geliştirilmesine de zemin hazırlayacaktır. Bu yönüyle sempozyum, hukuk ile teknolojiyi buluşturan bir diyalog zemini oluşturacak, bilgi paylaşımını eleştirerek düşüneceği ve ortak çözüm üretimini teşvik edecektir."

Dekanın değerlendirmesi

Prof. Dr. Neslihan Karataş Durmuş da teknolojinin yalnızca ekonomik veya teknik bir unsur olmadığını, hukukun, etiğin ve toplumsal düzenlerin sınırlarını yeniden tanımlayan çok boyutlu bir olgu haline geldiğini vurguladı. Durmuş, "Bugün ilkini gerçekleştirdiğimiz sempozyum, teknolojik gelişmelerin doğurduğu yeni hukuki sorunların çok disiplinli perspektifle tartışılmasına olanak sunmaktadır. Sosyal medya, yapay zeka, veri güvenliği, mahremiyet, bilişim suçları, dezenformasyon ve bununla mücadele sorumluluğu gibi konular yalnızca teknik meseleler olarak değil, insan onuru, temel hak ve demokratik değerler bağlamında da ele alınması gereken öncelikli konulardandır." diye konuştu.

Katılımcılar ve oturumlar

Etkinliğe Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da katıldı. Sempozyumun oturum başlıkları şöyleydi:

1. Oturum: "Sosyal Medyanın Hukuki ve Toplumsal Yansımaları"

2. Oturum: "Kişisel Verilerin Korunması ve Ceza Hukuku Yönüyle Sosyal Medya"

3. Oturum: "Sosyal Medyada Yapay Zeka Kullanımına Platformların Yaklaşımı"

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Hukuk Fakültesi tarafından teknolojideki gelişmelerin...

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Hukuk Fakültesi tarafından teknolojideki gelişmelerin hukuki yönleriyle ele alındığı "I. Hukuk ve Teknolojide Yeni Ufuklar Uluslararası Sempozyumu" düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı iş birliğiyle "Sosyal Medyada Yapay Zeka Kullanımının Hukuki Yönü" konu başlığıyla düzenlenen sempozyum, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sempozyuma katıldı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Hukuk Fakültesi tarafından teknolojideki gelişmelerin...

İLGİLİ HABERLER

Devlet Destekli 48 Ay Yapılandırma İçin Son 2 Gün — Başvuru 10 Ekim

Sancaktepe’den Üniversitelilere 18.000 TL Destek — Başvurular 8 Ekim’de

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
YSK Başkanı Ahmet Yener Minsk'te Türk Dili ve Kültürü Merkezi'ni Ziyaret Etti
2
Habib-i Neccar Camisi Hatay'da Restorasyonunu Tamamladı — Aralıkta İbadete Açılıyor
3
Erdoğan: Ana Muhalefetin Reform Desteği Belediyelerdeki İtibar Kaybına Kefaret Olur
4
Erdoğan: Trump'ın Barış Çabalarına Aktif Destek Mesajı
5
Erdoğan: Şarm El-Şeyh Görüşmeleri Ateşkes ve Adil Barış İçin Kritik
6
Erdoğan: Barış Hamas ve Filistinlilerin Omuzlarına Yüklenemez

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında

Promosyon Yarışı Zirvede: Çukurova'dan 96.050 TL Rekor Ödeme

Devlet Destekli 48 Ay Yapılandırma İçin Son 2 Gün — Başvuru 10 Ekim

Sancaktepe’den Üniversitelilere 18.000 TL Destek — Başvurular 8 Ekim’de

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı

Akaryakıtta Çifte İndirim: Benzin -1,30 TL, Motorin -1,38 TL (8 Ekim 2025)

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?

2026 Bedelli Askerlik Ücreti Şoku: 300 Bin TL Sınırı Aşıldı, Yeni Rakam 319.186 TL

2025 Borç Kapatma Kredisi TBMM'den Geçti: Borçlar 60 Ayda Yapılandırılacak