Ayçiçeği Üreticisine Kuraklık Riskiyle Mücadelede Güvence: %70 Devlet Destekli Sigorta Başlıyor

Ayçiçeğinin köy bazlı verim sigortası, çiftçilerin kuraklık riskine karşı koruyacak

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, ayçiçeğinin Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından "köy bazlı verim sigortası" kapsamına alınmasının, çiftçilerin ürünlerini güvence altına alacağını duyurdu.

Kırbiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayçiçeği üreticilerinin son yıllarda özellikle yaz aylarında görülen kuraklık nedeniyle zor günler geçirdiğini ifade etti. Yağlık ayçiçeği için köy bazlı verim sigortasının önemli bir adım olduğunu belirten Kırbiç, bu yıl TARSİM'in ayçiçeği verim sigortasını ilk defa uygulamaya başlayacağını vurguladı.

"Bölgemizde kurak dönemler yaşıyoruz. Geçen sene Tekirdağ ve Edirne'de yaşanan sıkıntılar sonucunda çiftçilerin ürünü garanti altına alınmalı. Bu sigorta uygulaması oldukça faydalı olacak" diyen Kırbiç, yazlık bitkiler arasında yer alan ayçiçeğinin kuraklık nedeniyle risk altında olduğunu hatırlattı.

Kırbiç, çiftçilerin emeğinin güvence altına alınmasının sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. "Bakanımızın bu konudaki çalışmaları takdire şayan. Edirne'de yapılan incelemelerde kuraklığın bitkiye verdiği zarar araştırıldı ve ayçiçeğinin sigorta kapsamına alınması kararı alındı. Ülkemizde bir üründe ilk defa %70 devlet destekli sigorta uygulanacak. Bu destek yalnızca ayçiçeği için geçerli. Ancak birkaç üründe de destek oranının artırılacağı bilgisini aldım, bu durum ise memnuniyet verici" dedi.

Kırbiç, üretimin devamlılığının sağlanması ve sürdürülebilirlik açısından bu desteklerin büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi ve Bakanına teşekkür etti.

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.