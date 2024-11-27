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Ayçiçeği Yağında Gümrük Vergileri Yeniden Düzenlendi

Gümrük vergileri düşürülerek ayçiçeği yağında arz güvenliği ve fiyat istikrarı hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 09:38
Ayçiçeği Yağında Gümrük Vergileri Yeniden Düzenlendi

Ayçiçeği Yağında Fiyat İstikrarı İçin Önemli Adım

Ticaret Bakanlığı, yağlık ayçiçeği tohumunda uygulanan gümrük vergilerini düşürerek arz güvenliği ve fiyat istikrarı sağlamaya yönelik önemli bir düzenleme yaptı. Daha önce %27 olan gümrük vergisi, %12'ye indirilerek yerli üreticilerin tohum ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Yeni Kararlar Resmi Gazete'de Yayımlandı

İthalat Rejimi Kararında yapılan değişiklikler ve Yağlık Ayçiçeği Tohumu ithalatında tarife kontenjanı uygulaması hakkında Cumhurbaşkanlığı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasında, piyasalardaki spekülatif fiyatların önlenmesi ve temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması için alınan bu tedbirlerin büyük önemi vurgulandı.

İklim Koşulları ve Küresel Gelişmeler Etkili Oldu

Ülkedeki olumsuz iklim koşulları ve bölgesel ile küresel gelişmeler nedeniyle yağlık ayçiçeği tohumundaki üretim olumsuz etkilendi. Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte çiftçilerin gözetilmesi için konuyu takip ettiğini duyurdu.

Çiftçi Gelirlerinin Korunması Hedefleniyor

Yağlık ayçiçeği tohumunun hasat dönemi ile çiftçi gelirinin korunmasına yönelik olarak yapılan açıklamada, 1 Temmuz-30 Kasım tarihleri arasında yerli ayçiçeği tohumu alımı yapan firmalara tahsis edilmek üzere toplam 1 milyon ton yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında %8 gümrük vergili tarife kontenjanı açılacağı belirtildi. Ayrıca 400 bin ton ham ayçiçeği yağı ithalatı için %20 gümrük vergisi uygulaması getirildi.

Teminat Altında İthalat İzinleri

Yerli tohumun tükeneceği ocak-nisan ayları dışında bu ithalattan çiftçiden alım yapan firmaların öncelikli olarak yararlanacağı ifade edildi. Bu durum, yerli yağlık ayçiçeği tohumunun bu yıl iyi bir fiyatla satışına olanak tanıyacak.

Gelecek Sezon için Umut Verici Gelişmeler

Ayrıca, çiftçilerin 2025-2026 sezonu için ekim motivasyonunun olumlu yönde etkilendiği ifade edildi. Dünya genelinde yağlık ayçiçeği tohumu rekoltesinde yaşanan düşüş ve artan fiyatlar, çiftçilerin kendi tohumlarını temin etme konusunda zorluk yaşadığını gösteriyor.

Sonuç olarak, gümrük vergileri yeniden düzenlenerek, yerli üretimin desteklenmesi ve yağlık ayçiçeği yağında arz güvenliği ile fiyat istikrarının sağlanması amaçlanıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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