Ayçiçeğinde Verim Düşüşüne Engel Olacak Canavar Otuna Karşı Detaylı Araştırmalar

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, ayçiçeğinde büyük verim kayıplarına yol açan canavar otu (orobanş) ile mücadele etmek için her yıl yaklaşık 10.000 genetik materyal üzerinde detaylı araştırmalar gerçekleştiriyor.

Edirne'de bulunan enstitü, Türkiye'deki ayçiçeği ıslah çalışmalarının koordinatörlüğünü üstlenerek, üreticilere verimli ve kaliteli çeşitler sunmayı hedefliyor. Bahçelerde ayçiçeği yetiştirilmesine uygun şartların sağlandığı serada çalışmalar yürüten araştırmacılar, canavar otunun etkilerini gözlemlemek amacıyla deneme amaçlı ayçiçeklerinin ekili olduğu topraklara bu otları bulaştırıyor.

Canavar Otuna Karşı Dayanıklı Çeşitler Geliştirme Çabaları

Her yıl gerçekleştirilen denemelerle bitkinin gelişimini olumsuz yönde etkileyen canavar otuna karşı dayanıklı ayçiçeği çeşitlerinin tespiti amaçlanıyor. Enstitü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zararlı otların ayçiçeğine etkisini belirlemek ve dayanıklı çeşitleri geliştirmek için içtenlikle çalıştıklarını belirtti.

Tülek, ayçiçeğiyle ilgili önemli araştırmalar yürüttüklerini ifade ederek, “Özellikle kış dönemindeki ıslah çalışmaları kapsamında çeşit öncesi materyali buradaki serada test ediyoruz. Kontrollü koşullarda yürüttüğümüz sera çalışmalarında yılda yaklaşık 10.000 materyali canavar otuna karşı test ediyoruz,” dedi.

Canavar Otunun Tehlikesi

Tülek, ayçiçeğinde canavar otunun verimi düşüren en önemli etkenlerden biri olduğunu vurgulayarak şu bilgileri paylaştı: “Ayçiçeği ekimi sonrasında toprakta bulaşık olan canavar otu tohumları ayçiçeğinin köküne bulaşıp çimleniyor. Canavar otu, ihtiyaç duyduğu su, mineral ve diğer besin maddelerini tutunduğu ayçiçeğinden alıyor. Eğer çok bulaşık durumdaysa, %100’e kadar verim kaybı yaşanabiliyor.”

Mücadelenin Önemi ve Çeşit Geliştirme Çalışmaları

Tülek, ıslah çalışmaları sırasında yapay olarak canavar otu karıştırılmış toprak kullanılarak denemeler yapıldığını da ifade etti. “Canavar otu, tamamen parazit bir bitki. Binlerce materyal üzerinde denemeler yapılıyor ve hepsi tek tek inceleniyor” diyen Tülek, yüksek derecede tolerans gösteren çeşitlerde tam parazitin gelişemediğini gözlemlediklerini kaydetti.

Enstitüde şimdiye kadar 50 ayçiçeği çeşidi geliştirildiğini de aktaran Tülek, bu çalışmaların uzun yıllar sürdüğünü ve bir çeşit geliştirilmesinin 10-12 yıl sürdüğünü sözlerine ekledi. 1970'li yıllarda başlayan ayçiçeği ıslah çalışmaları sonucunda, çiftçilere sunulan 50 farklı çeşit, ülke tarımına önemli katkılarda bulunmayı sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, ayçiçeğinde büyük verim kayıplarına yol açan canavar otu (orobanş) ile mücadele kapsamında her yıl yaklaşık 10 bin genetik materyal üzerinde çalışma yapıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, ayçiçeğinde büyük verim kayıplarına yol açan canavar otu (orobanş) ile mücadele kapsamında her yıl yaklaşık 10 bin genetik materyal üzerinde çalışma yapıyor.