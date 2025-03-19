Ayçiçeğinde Verim Düşüşüne Engel Olacak Canavar Otuna Karşı Detaylı Araştırmalar

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, canavar otuna karşı dayanıklı ayçiçeği çeşitleri geliştirmek için önemli çalışmalar yürütüyor.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 12:25
Ayçiçeğinde Verim Düşüşüne Engel Olacak Canavar Otuna Karşı Detaylı Araştırmalar

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, ayçiçeğinde büyük verim kayıplarına yol açan canavar otu (orobanş) ile mücadele etmek için her yıl yaklaşık 10.000 genetik materyal üzerinde detaylı araştırmalar gerçekleştiriyor.

Edirne'de bulunan enstitü, Türkiye'deki ayçiçeği ıslah çalışmalarının koordinatörlüğünü üstlenerek, üreticilere verimli ve kaliteli çeşitler sunmayı hedefliyor. Bahçelerde ayçiçeği yetiştirilmesine uygun şartların sağlandığı serada çalışmalar yürüten araştırmacılar, canavar otunun etkilerini gözlemlemek amacıyla deneme amaçlı ayçiçeklerinin ekili olduğu topraklara bu otları bulaştırıyor.

Canavar Otuna Karşı Dayanıklı Çeşitler Geliştirme Çabaları

Her yıl gerçekleştirilen denemelerle bitkinin gelişimini olumsuz yönde etkileyen canavar otuna karşı dayanıklı ayçiçeği çeşitlerinin tespiti amaçlanıyor. Enstitü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zararlı otların ayçiçeğine etkisini belirlemek ve dayanıklı çeşitleri geliştirmek için içtenlikle çalıştıklarını belirtti.

Tülek, ayçiçeğiyle ilgili önemli araştırmalar yürüttüklerini ifade ederek, “Özellikle kış dönemindeki ıslah çalışmaları kapsamında çeşit öncesi materyali buradaki serada test ediyoruz. Kontrollü koşullarda yürüttüğümüz sera çalışmalarında yılda yaklaşık 10.000 materyali canavar otuna karşı test ediyoruz,” dedi.

Canavar Otunun Tehlikesi

Tülek, ayçiçeğinde canavar otunun verimi düşüren en önemli etkenlerden biri olduğunu vurgulayarak şu bilgileri paylaştı: “Ayçiçeği ekimi sonrasında toprakta bulaşık olan canavar otu tohumları ayçiçeğinin köküne bulaşıp çimleniyor. Canavar otu, ihtiyaç duyduğu su, mineral ve diğer besin maddelerini tutunduğu ayçiçeğinden alıyor. Eğer çok bulaşık durumdaysa, %100’e kadar verim kaybı yaşanabiliyor.”

Mücadelenin Önemi ve Çeşit Geliştirme Çalışmaları

Tülek, ıslah çalışmaları sırasında yapay olarak canavar otu karıştırılmış toprak kullanılarak denemeler yapıldığını da ifade etti. “Canavar otu, tamamen parazit bir bitki. Binlerce materyal üzerinde denemeler yapılıyor ve hepsi tek tek inceleniyor” diyen Tülek, yüksek derecede tolerans gösteren çeşitlerde tam parazitin gelişemediğini gözlemlediklerini kaydetti.

Enstitüde şimdiye kadar 50 ayçiçeği çeşidi geliştirildiğini de aktaran Tülek, bu çalışmaların uzun yıllar sürdüğünü ve bir çeşit geliştirilmesinin 10-12 yıl sürdüğünü sözlerine ekledi. 1970'li yıllarda başlayan ayçiçeği ıslah çalışmaları sonucunda, çiftçilere sunulan 50 farklı çeşit, ülke tarımına önemli katkılarda bulunmayı sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, ayçiçeğinde büyük verim kayıplarına...

Tarım ve Orman Bakanlığı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, ayçiçeğinde büyük verim kayıplarına yol açan canavar otu (orobanş) ile mücadele kapsamında her yıl yaklaşık 10 bin genetik materyal üzerinde çalışma yapıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, ayçiçeğinde büyük verim kayıplarına...

Tarım ve Orman Bakanlığı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, ayçiçeğinde büyük verim kayıplarına yol açan canavar otu (orobanş) ile mücadele kapsamında her yıl yaklaşık 10 bin genetik materyal üzerinde çalışma yapıyor.

İLGİLİ HABERLER

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İBB Başkanı İmamoğlu ve 6 Şüpheliye Terör Soruşturması: Gözaltı Kararı Çıktı
2
Diyarbakır'da Öğrenciler 'Ufkun Ötesinde' Belgeselini İzledi
3
İzmir'de Öğrenciler 'Ufkun Ötesinde' Belgeselini İzledi
4
Bilecik'te Tır ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
5
Tekirdağ'da Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 3 Yaralı, Sanık Hakim Karşısında
6
Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Rize'de Bağımlılıkla Mücadelede 10 Milyon Öğrenciye Ulaştık

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!