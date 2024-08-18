Aydemir Akbaş, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Aydemir Akbaş, 88 Yaşında Hayatını Kaybetti

Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan ünlü oyuncu Aydemir Akbaş, 88 yaşında hayatını kaybederek son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze Töreni ve Defin

Akbaş'ın naaşı, Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen bir törenin ardından, Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle namazıyla birlikte kılınan cenaze namazı sonrası Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

Katılımcılar

Cenaze namazına, İstanbul Valisi Davut Gül, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven ve birçok sanatçı katıldı. Sanat dünyasının önde gelen isimlerinden İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil ve Şafak Sezer de bu önemli günde Akbaş'ı yalnız bırakmadı.

Sözler ve Anmalar

Şarkıcı Ferman Toprak, cesur değerlendirmeleriyle sinema camiasının büyük bir kaybı yaşadığını vurgulayarak, "Hepimizin başı sağ olsun, ruhu şad olsun," dedi. Toprak, Akbaş’ın son filminin burada finalini verdiğini ve onun gibi birçok önemli yapımın altına imza attığını dile getirdi.

Candan Erçetin ise, "O bizim ağabeyimizdi. Uğurlamak için buradayız, son görev; çok severdik," ifadelerini kullanarak, Akbaş'a olan sevgisini gösterdi.

Son Veda

Cenaze töreninin sonunda, Galatasaray bayrağına sarılı tabut, katılımcıların alkışları eşliğinde uğurlandı.