Ayder Turizm Merkezi'nde Mahsur Kalanlar Helikopterle Tahliye Ediliyor

Rize Valiliği, kentte etkili olan yoğun yağışlar sonucu Ayder Turizm Merkezi'nde mahsur kalan vatandaşlar için tahliye çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.

Tahliye ve yardım operasyonu

Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, tahliye çalışmalarının başladığı bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterlerle vatandaşlarımız bulundukları bölgeden alınarak, Rize-Artvin Havalimanı'na tahliye edilmektedir. Aynı zamanda helikopterlerle bölgeye yaşam ve yardım malzemeleri ulaştırılmakta."

Açıklamada ayrıca, helikopterlerle sağlık personeli takviyesi yapıldığı ve devletin tüm imkanlarıyla sahada, vatandaşların yanında olduğu vurgulandı.