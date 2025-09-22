Ayder Turizm Merkezi'nde Mahsur Kalanlar Helikopterle Tahliye Ediliyor

Rize Valiliği, yoğun yağışlar sonrası Ayder Turizm Merkezi'nde mahsur kalan vatandaşların helikopterlerle Rize-Artvin Havalimanı'na tahliye edildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 12:36
Rize Valiliği, kentte etkili olan yoğun yağışlar sonucu Ayder Turizm Merkezi'nde mahsur kalan vatandaşlar için tahliye çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.

Tahliye ve yardım operasyonu

Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, tahliye çalışmalarının başladığı bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterlerle vatandaşlarımız bulundukları bölgeden alınarak, Rize-Artvin Havalimanı'na tahliye edilmektedir. Aynı zamanda helikopterlerle bölgeye yaşam ve yardım malzemeleri ulaştırılmakta."

Açıklamada ayrıca, helikopterlerle sağlık personeli takviyesi yapıldığı ve devletin tüm imkanlarıyla sahada, vatandaşların yanında olduğu vurgulandı.

