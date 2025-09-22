Ayder Yaylası Ulaşıma Açıldı: Uraloğlu ve Bak Bölgeden Bilgi Verdi

Ayder Yaylası ulaşıma açıldı: Bakanlar bölgeden açıklama yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şiddetli yağışın ardından ulaşıma açılan Ayder Yaylasında incelemelerde bulundu ve bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'nun değerlendirmesi

Uraloğlu, 19 Eylül Cuma gününden itibaren başlayan yağmur ve selin Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de bazı bölgeleri ciddi şekilde etkilediğini belirtti. Birçok noktada ulaşımın yeniden sağlandığını aktaran Uraloğlu, özellikle Çamlıhemşin-Ayder arasındaki yolun tekrar ulaşıma açıldığını söyledi.

Bakan Uraloğlu, açıklamasında şunları kaydetti: "Bugünden itibaren Çamlıhemşin'den minibüs ve binek araçlarla gitmek isteyenlerin buradan tahliyelerini sağlamış olacağız. Çalışmalarımız mutlaka devam edecek."

Uraloğlu, bölgede 8 noktada ciddi hasar oluştuğunu, iş makinelerinin çalışması için kontrollü geçiş sağlanacağını belirtti. "Bu süreçte sadece bugün buraya 14 sorti yapıldı ve bugün 98 vatandaşımız, yerli ve yabancı insanımızı buradan tahliye ettik. Dün de aşağı yukarı 20 civarında bir vatandaşımız, yani 100'ün üzerindeki vatandaşımız aciliyet arz eden ya da çok önemli programları olanları buradan tahliye etmiş olduk" dedi.

Bakan ayrıca enerjinin jeneratörlerle desteklendiğini vurgulayarak, "Ulaşımın sağlanmasıyla beraber enerji dağıtım şirketimiz de sahaya girecek ve en kısa sürede de inşallah enerji kesintisini burada ortadan kaldırmış olacağız. İletişimi zaten sağlamıştık" ifadelerini kullandı.

Hasar tespit komisyonlarının göreve başladığını söyleyen Uraloğlu, AFAD kapsamında acil yardım ödeneğinin valiliğe intikal ettiğini ve kullanılmaya başlandığını belirtti. Selin başındaki uyarılar ve valilik, belediye ile kaymakamlıklara yönelik teşekkürlerini iletti ve yapılması gereken işlerin devam ettiğini ekledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın açıklamaları

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Bak, bölgedeki çalışmaları değerlendirirken devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu vurguladı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla süreci yönetmek üzere bölgeye geldiklerini söyledi.

Bak, "AFAD'a, DSİ'ye, Karayollarına çok çok teşekkür ediyoruz. Bütün ekipmanlarıyla sahadaydılar" dedi ve Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İçişleri Bakanı ve Tarım Bakanlığı ile koordinasyon vurgulandı. Ayrıca Artvin'deki sürecin de Bakanlarla gözden geçirildiğini belirtti.

Vatandaşlara yönelik uyarılara dikkat çekerek, derelerin kenarına gidilmemesi çağrısını yineleyen Bak, çevre ve yapılaşma konusunda tedbir alınmasının önemine değindi. "Devletimiz güçlü, bütün gücüyle buradaydı" ifadesiyle sahadaki ekiplerin çalışmalarına dikkat çekti ve afet yönetiminde tecrübeli bir hükümet yapısının bulunduğunu belirtti.

Bölgede yaşayanların görüşleri

Ayder Yaylası'nda işletmesi bulunan 69 yaşındaki Emine Yılmaz, yolun açılmasının ardından duyduğu sevinci dile getirdi: "Allah Cumhurbaşkanımıza sağlık ve sıhhat versin. Helikopterlerin biri geldi, öbürü gitti. Mahrumiyet bölgesi bu kadar olur zaten. Çaresiz kaldık, elektrik ve telefon yoktu. İnsanlara yardımcı olmaya çalıştık. Ekmeğimizi üçe böldük, tepsilerle yemekler pişirdim. Yardımcı olduk ve bugüne geldik. Allah herkesten ve Cumhurbaşkanımızdan razı olsun, yokluklarını göstermesin."

Yaldız Yıldırım ise "Allah işinizi rast getirsin. Çok sevindik. Allah sizi sevindirsin, Allah razı olsun. Allah bir gününüzü bin tane etsin." derken, kızı Zeliha Yıldırım de yetkililere teşekkür ederek, "Kısa zamanda açtınız yolumuzu. Çok teşekkür ederiz, sağ olun." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (solda), ulaşıma açılan Ayder Yaylası'na kara yolu ile giderek, yağıştan zarar gören bölgelerde incelemede bulundu.