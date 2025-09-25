Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde 'bıçak parası' iddiası: Prof. Dr. O.N.A görevden uzaklaştırıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde 'bıçak parası' iddiasıyla Prof. Dr. O.N.A hakkında adli süreç başlatıldı ve görevinden uzaklaştırıldı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 18:52
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 18:52
Üniversite yürütülen soruşturma ve adli süreç nedeniyle tedbir kararı aldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. O.N.A hakkında hastalarından 'bıçak parası' aldığına dair iddialar üzerine adli süreç başlatıldığını ve kamuoyunun bilgilendirildiğini açıkladı.

Açıklamada, "Üniversitemiz tarafından yürütülen soruşturma ve savcılığa yapılan ihbarlar sonucunda, soruşturmanın sağlıklı şekilde ilerleyebilmesi için hakkında adli işlem başlatılan öğretim üyesi görevden uzaklaştırılmıştır." ifadesine yer verildi.

Rektör Prof. Dr. Bülent Kentin daha önce yaptığı açıklamalara atıfta bulunulan bildiride, ülke genelinde 'bıçak parası' uygulamalarının ciddi bir sorun olduğu ve bu durumun rüşvet kapsamında değerlendirildiği vurgulandı. Üniversitenin bu tür uygulamalara karşı kararlı bir mücadele yürüteceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca üniversitenin tek hedefinin saygın bir kurum olarak anılmak ve toplumuna en iyi hizmeti sunmak olduğu kaydedildi. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve hukuki sürecin eksiksiz yürütülmesi için ilgili makamlarla tam işbirliği içinde hareket edildiği ve sürecin titizlikle takip edildiği ifade edildi.

Soruşturmayla bağlantılı gelişmede, Prof. Dr. O.N.A'nın 22 Eylül tarihinde 'bıçak parası' iddiasıyla gözaltına alındığı; 23 Eylülde sevk edildiği adliyede ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

