Aydın ADÜ Hastanesi Çocuk Nefrolojide Bölgesel Merkez Haline Geldi

Aydın ADÜ Hastanesi Çocuk Nefroloji Bölümü, 1998'den bu yana tam 26 yıldır Ege Bölgesi'ne hizmet vererek bölgesel merkez oldu.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 11:50
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü, 1998 yılından bu yana tam 26 yıldır bölgenin dört bir yanından gelen çocuk hastalara hizmet veriyor ve Çocuk Nefrolojisinde bölgesel merkez konumuna ulaştı.

Ege Bölgesi genelinde yayılan geniş hizmet ağıyla dikkat çeken bölüm, yalnızca Aydın'dan değil çevre illerden gelen çocuklara da umut oluyor. Bölümün yıllardır süren başarılı çalışmaları ADÜ Hastanesi'ni çocuk nefrolojisi alanında öne çıkardı.

Kurumsal yapı ve ekip

Bölümün temelleri Prof. Dr. Ferah Sönmez tarafından atıldı; bugün çalışmalar Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dilek Yılmaz koordinasyonunda geniş bir ekip tarafından sürdürülüyor.

Tanı, tedavi ve uzmanlık alanları

Doğumsal böbrek anomalilerinden idrar yolu enfeksiyonlarına, böbrek taşından kronik böbrek yetmezliğine kadar birçok hastalığın tanı, tedavi ve takibi bölümün uzmanlık alanına giriyor. Kapsamlı sağlık hizmetleri sayesinde bölgedeki birçok aile için başvurulan merkez konumunda.

Donanım ve hasta takibi

Hastanenin periton diyalizi ve hemodiyaliz üniteleri aktif şekilde çalışıyor; böbrek nakli sonrası çocuk hastaların düzenli takipleri titizlikle yürütülüyor.

Hastane açıklaması

ADÜ Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, "Çocuk Nefroloji Bölümü, Ege Bölgesi genelinde çocuk hastalara sunduğu geniş hizmet yelpazesi ile dikkat çekmekte ve Aydın ili dışındaki birçok ilden gelen hastalara da hizmet vermeye devam etmektedir. Hastanemizin bu başarılı çalışmaları, bölgenin Çocuk Nefrolojisi alanında önemli bir sağlık merkezi olmasını sağlamaktadır" ifadelerine yer verildi.

