Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde Organ Bağışı Haftası'na Standlı Farkındalık

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde Organ ve Doku Bağışı Haftası'na Standlı Vurgu

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde 3-9 Kasım tarihleri arasında kutlanan Organ ve Doku Bağışı Haftası kapsamında poliklinik girişinde farkındalık ve bilgilendirme standı kuruldu. Hastane yönetimi, sağlık çalışanları ve vatandaşlar stand etrafında buluştu.

Stand açılışı ve katılımcılar

Standın açılışına Başhekim Op.Dr. Niyazi Kocakaplan ile diğer yöneticiler katıldı. Etkinlikte ayrıca Organ Nakli Koordinatörü Op.Dr.Özhan Gülen ve koordinatör yardımcısı hemşire Senem Sözer yer aldı.

Bilgilendirme, broşür dağıtımı ve başvurular

Vatandaşlara organ bağışının önemi hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Ziyaretçilere bilgilendirici broşürler dağıtılırken, organ bağışı yapmak isteyenlerin talepleri de kayıt altına alındı. Hastane yetkilileri, benzer etkinliklerle organ bağışı bilincinin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

AYDIN’DA ORGAN BAĞIŞINA DİKKAT ÇEKİLDİ