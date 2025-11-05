Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde Organ Bağışı Haftası'na Standlı Farkındalık

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası kapsamında poliklinik girişinde açılan standla vatandaşlara bilgi verildi ve bağış talepleri alındı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 10:55
Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde Organ Bağışı Haftası'na Standlı Farkındalık

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde Organ ve Doku Bağışı Haftası'na Standlı Vurgu

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde 3-9 Kasım tarihleri arasında kutlanan Organ ve Doku Bağışı Haftası kapsamında poliklinik girişinde farkındalık ve bilgilendirme standı kuruldu. Hastane yönetimi, sağlık çalışanları ve vatandaşlar stand etrafında buluştu.

Stand açılışı ve katılımcılar

Standın açılışına Başhekim Op.Dr. Niyazi Kocakaplan ile diğer yöneticiler katıldı. Etkinlikte ayrıca Organ Nakli Koordinatörü Op.Dr.Özhan Gülen ve koordinatör yardımcısı hemşire Senem Sözer yer aldı.

Bilgilendirme, broşür dağıtımı ve başvurular

Vatandaşlara organ bağışının önemi hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Ziyaretçilere bilgilendirici broşürler dağıtılırken, organ bağışı yapmak isteyenlerin talepleri de kayıt altına alındı. Hastane yetkilileri, benzer etkinliklerle organ bağışı bilincinin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

AYDIN’DA ORGAN BAĞIŞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

AYDIN’DA ORGAN BAĞIŞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

AYDIN’DA ORGAN BAĞIŞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

İLGİLİ HABERLER

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorlu'da Bıçaklı Saldırı: N.E. Tutuklandı
2
Hazar Gölü'nde 6’ncısı Yapılan Temizlik: 10 Ton Çöp Toplandı
3
Hasan ve Selim İmamoğlu’nun Emniyetteki İfadesi Başladı
4
Şişli'de Bakımevi İddiası: 79 Yaşındaki Aynur Karagöz’ün 2 Valizinden Yüklü Para Çıktı
5
Kayseri'de 115 Milyon TL'lik Paleontoloji Müzesi: 7,7 Milyon Yıllık Fosiller Sergilenecek
6
Başkan Topaloğlu WTM Londra'da: Kemer'in Tanıtımı Öne Çıkıyor
7
Manavgat'ta motosiklet kazası: Navigasyona bakan araca arkadan çarpma

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş