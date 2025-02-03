Aydın Ayaydın'dan Göcek Tüneli Ücretine Açıklama: 2030'a Kadar Ücretli Olacak

Göcek Tüneli Geçiş Ücreti Üzerine Açıklama

Muğla'nın Fethiye ve Dalaman ilçelerini birleştiren Göcek Tüneli geçiş ücretleri hakkında önemli açıklamalarda bulunan Aydın Ayaydın, tünel ihalesinin AK Parti iktidarından önceki hükümet döneminde yapıldığını belirtti. Ayaydın, tünel geçişinin hukuken 2030 yılı ortalarına kadar ücretli olacağını vurguladı.

Yanlış Bilgilere Dikkat Çekildi

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Ayaydın, açıklamasında "Deli Dumrul" olarak anılan tünel hakkında yanlış bilgilerin dolaştığını ifade etti. Vatandaşlar arasında, "Karadeniz'deki tünelden bedava geçiş yapılırken neden Göcek Tüneli'nde ücret ödüyoruz?" şeklinde şikayetlerin gündeme geldiğini aktardı.

İhalenin Gerçek Durumu

Aydın Ayaydın, "Göcek Tüneli ihalesinin AK Parti hükümeti değil, önceki hükümet döneminde yapıldığını" hatırlatarak, ihaleye katılan firmaların geçiş ücretlerinin alınacağına dair şartname ile teklif verdiklerini açıkladı. Ayaydın, "İhaleye katılan firmalar, maliyet hesaplarını buna göre yapmışlardır" dedi.

Tünelin Geçiş Ücretleri ve Hukuki Altyapı

Öte yandan, Aydın Ayaydın, Göcek Tüneli'nin özel sektör tarafından yap işlet devret modeli ile inşa edildiğini ve hükümetin, işletici şirkete "ücret almayacaksın" deme yetkisinin bulunmadığını belirtti. Ayaydın, hükümetin daha sonra devlet imkanları ile yaptığı tüp geçitlerle ilgili detayları paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı ve Tüketici Hakları Üzerine Gelişmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018 yılında firmayla yapılan görüşmelere dair açıklamalarda bulunan Ayaydın, hükümetin firmaya tek yönlü geçişte ücret alınacağı ve dönüş yolunun ücretsiz olabileceği teklifinde bulunduğunu ancak anlaşma sağlanamadığını belirtti.

Tahkim Kararı ve Son Gelişmeler

Göcek Tüneli'ni işleten firmanın, hükümetin işletme süresini 6 yıl kısaltan kararına itiraz ettiğini ve bu itirazın yargı yoluna taşındığını aktaran Ayaydın, "Mahkeme, sürenin yalnızca 20 ay kısaltıldığını ve tünel işletme süresinin 2030'da sona ereceğine hükmetti" dedi. Sonunda Yargıtay da tahkim kararının doğru olduğunu belirterek, Göcek Tüneli'nden geçişin 2030'un ortalarına kadar ücretli olacağını kesinleştirdi.