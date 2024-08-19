Aydın Bozdoğan'daki Orman Yangını Kontrol Altında

Aydın'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Yumaklı, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, yangınla ilgili son durumu paylaştı.

Yangınla İlgili Son Gelişmeler

Bakan Yumaklı, ekiplerin bölgede yangınlara müdahale etmeye devam ettiğine dikkat çekerek, "Aydın Bozdoğan'daki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca, İzmir Menderes'teki yangını tamamen kontrol altına almak için ekiplerimiz gerekli müdahaleleri yapmakta," şeklinde konuştu.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından, soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Yetkililer, bölgede güvenliğin sağlandığını ve yangının yeniden alevlenmesini önlemek için önlemlerin alındığını ifade etti.