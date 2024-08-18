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Aydın Bozdoğan'daki Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Bozdoğan'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürmekte, alevler için yoğun çaba harcanıyor.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 08:53
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 08:53
Aydın Bozdoğan'daki Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Aydın'ın Bozdoğan İlçesindeki Orman Yangını

Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı Alhisar Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınına karşı mücadele devam ediyor. Yangın, 16 Ağustos'ta çıkmış olup, henüz belirlenemeyen bir nedenle ortaya çıkmıştır.

Yangının Seferberliği

Gece boyunca hem havadan hem de karadan yapılan müdahalelere, sabah saatlerinde hava aydınlandıktan sonra uçak ve helikopter destekleri eklenmiştir.

İlgili Mahallelerde Yoğun Çalışma

Yangının etkili olduğu bölgeler arasında Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi ile Bozdoğan'ın Hışımlar, Güre, Örmepınar ve Yeşilköy mahalleleri yer almaktadır. Ekipler, alevlerin kontrol altına alınabilmesi için yoğun bir çaba sarf etmektedir.

Evlerin Tahliyesi

Etkilenen Örmepınar Mahallesi'nde bazı evler, olası tehlikeler nedeniyle tahliye edilmiştir. Yetkililer, yangının yayılmaması için önlemler almaya devam etmektedir.

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