Aydın Büyükşehir'den Çine'ye Ata Tohumlarına Yoğun İlgi

Ücretsiz fide dağıtımıyla ata tohumları gelecek nesillere taşınıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, ata tohumlarının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla yürüttüğü çalışmaları Çine'de sürdürdü. Ücretsiz fide dağıtımı yoğun ilgiyle karşılandı.

Büyükşehir'e ait fidanlıklarda tamamı ata tohumlarından yetiştirilen fideler, kent genelinde vatandaşlara dağıtılıyor. Bu uygulama hem ata tohumlarının korunmasını sağlıyor hem de vatandaşların kendi bahçelerinde sağlıklı, güvenilir ve doğal üretim yapmasının önünü açıyor.

Çine'de dağıtılan fideler arasında marul, lahana, karnabahar ve brokoli bulunuyor. Vatandaşlar, dağıtım sayesinde aileleriyle birlikte taze ve sağlıklı ürün tüketmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, çalışmanın önemine değinerek şunları söyledi: "Fidanlıklarımızda üretiminin devamlılığını sağladığımız ata tohumlarını vatandaşlarımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Bu çalışmayla hem üretimi canlı tutuyoruz hem de ata tohumlarının gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlıyoruz. Aydın’ın bereketini halkımızla paylaşmayı sürdüreceğiz."

