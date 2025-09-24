Aydın Büyükşehir'den 'Kuşadası Belediyesi binası tahliye edilecek' iddiasına yalanlama

Aydın Büyükşehir: Kuşadası binasının tahliye edileceği iddiası asılsız

Aydın Büyükşehir Belediyesi, bazı basın yayın organlarında yer alan ve Kuşadası Belediyesi hizmet binasının tahliye edileceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Kurum açıklamasında, söz konusu haberlerin kamuoyunu yanıltmayı amaçladığı ifade edildi.

Açıklamanın ayrıntıları

Belediyenin açıklamasına göre, 5 yıllık protokol kapsamında Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılan arazi üzerinde inşa edilen hizmet binasının kullanım alanları taraflar arasında paylaşılmıştır. İlgili açıklamada, 2, 3 ve 4. katların Kuşadası Belediyesi hizmet binasının yıkılması üzerine, halkımıza sunulan hizmetlerin aksamaması amacıyla bedelsiz olarak tahsis edildiği belirtildi.

Protokol süresinin sona ermesine ise henüz 2 yıla yakın süre bulunduğu kaydedildi. Belediyenin açıklamasında, Kuşadası Belediyesi'nin kendisine tahsisli olmayan alana protokole aykırı şekilde yerleştiği ve Büyükşehir Belediyesince sağlanması gereken hizmetlerin aksamasına neden olacak biçimde anılan katı izinsiz doldurduğu iddia edildi.

Açıklamada ayrıca, bu konuda 9 Mayıs'tan bu yana Kuşadası Belediyesinden protokol hükümlerine uyması için 8 kez talepte bulunulduğu, ancak olumlu sonuç alınamadığı vurgulandı.

Son bölümde, yarısından fazlası bizzat Büyükşehirce bedelsiz tahsis edilmiş ve tahsis süresi devam ederken yayılan spekülatif ve iftira içerikli haberlerin kamuoyunun takdirine bırakıldığı; benzer haberlerle ilgili olarak her türlü hukuki hakkın kullanılacağı ifade edildi.