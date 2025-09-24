Aydın Büyükşehir'den 'Kuşadası Belediyesi binası tahliye edilecek' iddiasına yalanlama

Aydın Büyükşehir, Kuşadası Belediyesi hizmet binasının tahliye edileceği haberlerini asılsız buldu; protokol ve tahsis süresi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 16:10
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 16:10
Aydın Büyükşehir'den 'Kuşadası Belediyesi binası tahliye edilecek' iddiasına yalanlama

Aydın Büyükşehir: Kuşadası binasının tahliye edileceği iddiası asılsız

Aydın Büyükşehir Belediyesi, bazı basın yayın organlarında yer alan ve Kuşadası Belediyesi hizmet binasının tahliye edileceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Kurum açıklamasında, söz konusu haberlerin kamuoyunu yanıltmayı amaçladığı ifade edildi.

Açıklamanın ayrıntıları

Belediyenin açıklamasına göre, 5 yıllık protokol kapsamında Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılan arazi üzerinde inşa edilen hizmet binasının kullanım alanları taraflar arasında paylaşılmıştır. İlgili açıklamada, 2, 3 ve 4. katların Kuşadası Belediyesi hizmet binasının yıkılması üzerine, halkımıza sunulan hizmetlerin aksamaması amacıyla bedelsiz olarak tahsis edildiği belirtildi.

Protokol süresinin sona ermesine ise henüz 2 yıla yakın süre bulunduğu kaydedildi. Belediyenin açıklamasında, Kuşadası Belediyesi'nin kendisine tahsisli olmayan alana protokole aykırı şekilde yerleştiği ve Büyükşehir Belediyesince sağlanması gereken hizmetlerin aksamasına neden olacak biçimde anılan katı izinsiz doldurduğu iddia edildi.

Açıklamada ayrıca, bu konuda 9 Mayıs'tan bu yana Kuşadası Belediyesinden protokol hükümlerine uyması için 8 kez talepte bulunulduğu, ancak olumlu sonuç alınamadığı vurgulandı.

Son bölümde, yarısından fazlası bizzat Büyükşehirce bedelsiz tahsis edilmiş ve tahsis süresi devam ederken yayılan spekülatif ve iftira içerikli haberlerin kamuoyunun takdirine bırakıldığı; benzer haberlerle ilgili olarak her türlü hukuki hakkın kullanılacağı ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ceyhan Kandemir'in 'Kelebeklerin Uyuduğu Yerdeyim'i Gökçeada'da İlk Gösterimini Yaptı
2
Özbekistan'da Türkçe Yeterlik Sınavı'na Yoğun İlgi — 435 Özbek Öğrenci Katıldı
3
Aydın Büyükşehir'den 'Kuşadası Belediyesi binası tahliye edilecek' iddiasına yalanlama
4
Eskişehir Teknik Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açıldı — Aydoğdu İlk Dersi Verdi
5
Duhok’ta Üzüm Zenginliği: 125 Çeşitle Sofralar Tatlanıyor
6
Manavgat'ta Tarım Arazisinde Yangın Ormana Sıçradı — Müdahale Sürüyor
7
ORSAM Paneli: Afrika Boynuzu'nda Türkiye'nin Rolü ve Küresel Dinamikler

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası