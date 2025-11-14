Aydın Büyükşehir, İncirliova’da Kışlık Fideleri Vatandaşla Buluşturdu

Aydın Büyükşehir, İncirliova’da kışlık fideleri dağıttı

Ata Tohumlarıyla yerel üretime destek

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu öncülüğünde sürdürülen çalışmalar kapsamında, Ata Tohumlarından üretilen kışlık fideler İncirliova’da vatandaşlarla buluşturuldu. Projenin amacı, ata tohumlarını gelecek nesillere güvenle taşımak olarak ifade ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi’ne ait fidanlıklarda üretilen fideler, kentin farklı ilçelerinde ücretsiz olarak dağıtılıyor. Bu uygulama, yerel üretimi güçlendirmenin yanı sıra sağlıklı ve doğal ürünlere erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor.

Kışlık fideleri alan vatandaşlar, kendi bahçelerinde üretim yaparak hem doğal ürünlere erişim sağlıyor hem de Ata Tohumlarının yaygınlaşmasına katkıda bulunuyor.

İncirliova’da düzenlenen dağıtıma İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya da katıldı. Etkinliğe İncirliovalılar yoğun ilgi gösterdi ve yerli üretime verilen destek için Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Çerçioğlu, çalışmanın devam edeceğini vurgulayarak şunları kaydetti: "Ata Tohumlarımızı gelecek nesillere taşımak için başlattığımız çalışmalarımıza devam ediyoruz. 17 ilçemizin tamamında hemşehrilerimizi hizmetlerimiz ile buluşturmayı sürdüreceğiz."

