Aydın-Çine Karayolu'nda Yoğun Sis Sürücüleri Zorladı

Aydın-Çine Karayolu'nda sabah etkili olan yoğun sis görüşü düşürdü; trafik yavaşladı, ekipler sürücüleri far, takip mesafesi ve güvenlik konusunda uyardı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 10:09
Aydın-Çine Karayolu'nda sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araçlar düşük hızla ilerlemek zorunda kaldı ve trafik akışı zaman zaman yavaşladı.

Trafikte yavaşlama ve riskli kesimler

Aydın kent merkezinden Çine istikametine seyreden sürücüler, özellikle dağlık ve virajlı kesimlerde sisin etkisini artırmasıyla daha dikkatli bir şekilde yollarına devam etti. Bu bölgelerde sürüş temposu düştü ve güvenlik önlemleri ön plana çıktı.

Yetkililerden uyarılar

Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer, sisli havalarda farların açık tutulması, takip mesafesinin korunması ve ani fren ya da sollamalardan kaçınılması gerektiğini hatırlattı.

