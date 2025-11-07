Aydın’da 188 bin 343 öğrenci ilk ara tatile giriyor

İl genelinde öğretmen ve tatil tarihleri açıklandı

Aydın il genelindeki ilk ve ortaöğretim kurumlarında ilk ara tatil öncesi son ders zili bugün çalacak.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde il genelinde eğitim öğretim gören 188 bin 343 öğrenci, 15 bin 750 öğretmen ile birlikte 7-17 Kasım 2025 tarihleri arasında ara tatile girecek.

Bu yıl, Atatürk Haftası’nın ara tatile denk gelmesi nedeniyle 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri birleştirilirken, ara tatilin ardından öğrenciler 17 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

Eğitim-öğretim yılının birinci dönemi ise 16 Ocak 2026 tarihinde sona erecek.

(ARŞİV FOTO) - AYDIN'DA İLK ARA TATİL İÇİN SON DERS ZİLİ BUGÜN ÇALARKEN, İL GENELİNDE BULUNAN 188 BİN 343 ÖĞRENCİ ARA TATİLE GİRECEK.