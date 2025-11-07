Aydın’da 188 bin 343 öğrenci ilk ara tatile giriyor

Aydın’da 188 bin 343 öğrenci ve 15 bin 750 öğretmen 7-17 Kasım 2025 tarihleri arasında ilk ara tatile girecek; dersler 17 Kasım Pazartesi yeniden başlayacak.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 11:38
Aydın’da 188 bin 343 öğrenci ilk ara tatile giriyor

Aydın’da 188 bin 343 öğrenci ilk ara tatile giriyor

İl genelinde öğretmen ve tatil tarihleri açıklandı

Aydın il genelindeki ilk ve ortaöğretim kurumlarında ilk ara tatil öncesi son ders zili bugün çalacak.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde il genelinde eğitim öğretim gören 188 bin 343 öğrenci, 15 bin 750 öğretmen ile birlikte 7-17 Kasım 2025 tarihleri arasında ara tatile girecek.

Bu yıl, Atatürk Haftası’nın ara tatile denk gelmesi nedeniyle 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri birleştirilirken, ara tatilin ardından öğrenciler 17 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

Eğitim-öğretim yılının birinci dönemi ise 16 Ocak 2026 tarihinde sona erecek.

(ARŞİV FOTO) - AYDIN'DA İLK ARA TATİL İÇİN SON DERS ZİLİ BUGÜN ÇALARKEN, İL GENELİNDE BULUNAN 188...

(ARŞİV FOTO) - AYDIN'DA İLK ARA TATİL İÇİN SON DERS ZİLİ BUGÜN ÇALARKEN, İL GENELİNDE BULUNAN 188 BİN 343 ÖĞRENCİ ARA TATİLE GİRECEK.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri
2
İstanbul'da Kaçak Oyuncak Operasyonu: 125 bin 875 Ürün Ele Geçirildi, 2 Gözaltı
3
Mirğan Dağı'nda Sürü Halinde Dağ Keçileri — Çermik, Diyarbakır
4
Osmangazi’de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Gözaltı
5
Kağıthane Belediyesi'nden Ücretsiz Mezarlık Servisi: Ayazağa, Hasdal ve Kilyos
6
Sakarya'da Milli Ağaçlandırma Günü: 4 bin 500 Fidan Toprakla Buluşuyor

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor