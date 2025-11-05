Aydın'da 190 Umre Yolcusu Dualarla Uğurlandı

Tören Bey Camii'nde gerçekleştirildi

Aydın merkez ve ilçelerinden 190 umre yolcusu, kutsal topraklara gitmek üzere düzenlenen uğurlama programında duygu dolu anlar yaşadı.

Efeler'deki törende Bey Camii önünde toplanan kafile için Kuran-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve salavatlar seslendirildi. Umreciler, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'ye doğru yola çıkarken duygusal anlar yaşandı.

Efeler İlçe Müftüsü Ramazan Coşkun, yaptığı konuşmada umre ibadetinin müminler için büyük bir rahmet vesilesi olduğunu vurguladı ve yolculara hayırlı yolculuklar diledi.

Yapılan duaların ardından umreye gidecek vatandaşlar, tekbirler eşliğinde uğurlandı.

AYDIN’DA UMRE YOLCULARI DUALARLA UĞURLANDI