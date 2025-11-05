Aydın'da 190 Umre Yolcusu Dualarla Uğurlandı

Aydın merkez ve ilçelerinden 190 umre yolcusu, Bey Camii'ndeki törenle Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'ye dualarla uğurlandı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 10:43
Tören Bey Camii'nde gerçekleştirildi

Aydın merkez ve ilçelerinden 190 umre yolcusu, kutsal topraklara gitmek üzere düzenlenen uğurlama programında duygu dolu anlar yaşadı.

Efeler'deki törende Bey Camii önünde toplanan kafile için Kuran-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve salavatlar seslendirildi. Umreciler, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'ye doğru yola çıkarken duygusal anlar yaşandı.

Efeler İlçe Müftüsü Ramazan Coşkun, yaptığı konuşmada umre ibadetinin müminler için büyük bir rahmet vesilesi olduğunu vurguladı ve yolculara hayırlı yolculuklar diledi.

Yapılan duaların ardından umreye gidecek vatandaşlar, tekbirler eşliğinde uğurlandı.

