Aydın'da 217 Milyon TL'lik Protokolle Sokak Hayvanlarına Doğal Yaşam Alanı

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan 217 milyon TL'lik protokolle sokak hayvanları için geniş, güvenli ve doğal yaşam alanı kurulacak.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 15:00
Belediye ve Bakanlık iş birliğiyle önemli adım

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan 217 milyon Türk Lirası tutarındaki protokolle, sokak hayvanlarının güvenli, geniş ve doğal şartlarda yaşayacağı özel bir yaşam alanı oluşturulacak.

İmzalar atıldı

Protokole dair imzalar Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu tarafından atıldı. İmza töreni, kentte hayvanların korunmasına yönelik somut bir adım olarak değerlendirildi.

Projenin kapsamı

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, projenin sadece sokak hayvanlarına yönelik olmadığını; kentte yaşayan tüm canlılara yönelik kapsamlı bir destek programı içerdiğini vurguladı. Çerçioğlu, "Proje kapsamında sokak hayvanları için geniş, güvenli ve doğal şartlarda hazırlanmış bir doğal yaşam alanı oluşturulacak" dedi.

Protokolün hayata geçirilmesiyle Aydın'da sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve kent ekosistemine verilen desteğin artırılması hedefleniyor.

