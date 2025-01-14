Aydın'da 3 Bin 850 Litre Tağşiş Zeytinyağı Ele Geçirildi

Aydın'da Kaçak Zeytinyağı Operasyonu!

Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, 3 bin 850 litre tağşiş zeytinyağı ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, gelen bir ihbarı değerlendirerek bir panelvan ve bir kamyoneti durdurdu.

Yapılan aramalarda ele geçirilen zeytinyağları, hileli işlemlerle üretildiği belirlenen tağşiş ürünleriydi. İlgili denetimlerin sürdürüldüğü bu operasyon kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri her iki araç sürücüsüne toplam 288 bin 76 lira ceza kesti.

Bu tür operasyonların, halk sağlığını korumak ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla devam edeceği ifade edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 3 bin 850 litre tağşiş zeytinyağı ele geçirilen 2 aracın sürücülerine toplam 288 bin 76 lira ceza uygulandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 3 bin 850 litre tağşiş zeytinyağı ele geçirilen 2 aracın sürücülerine toplam 288 bin 76 lira ceza uygulandı.