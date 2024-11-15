Aydın'da 3 Kişiyi Yaralayan Zanlılar Tutuklandı

Aydın'da Silahlı Saldırı: İki Zanlı Tutuklandı

Aydın'da, 3 kişiyi silahla yaralayıp zorla para aldığı iddia edilen üç zanlıdan ikisi tutuklandı. Olay, Efeler ilçesinde meydana gelirken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, R.Ş, Y.G ve M.D isimli şüphelilerin yakalanması için hızla çalışmalar başlattı.

Olayın Detayları ve Yakalanma Süreci

Yaralanan kişilerin ifadeleri doğrultusunda şüphelilerin Kuşadası ilçesinde saklandıkları tespit edildi. Ekiplerin düzenlediği operasyon neticesinde, pompalı tüfek ve ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi. Zanlılar, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından gözaltına alındı.

Adliyeye Sevk ve Sonuç

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.D'nin savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, R.Ş ve Y.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu olay, bölgede güvenlik endişelerini artırırken, yetkililer çalışmalarını sürdürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Aydın'da 3 kişiyi silahla yaralayarak zorla paralarını aldıkları iddia edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Aydın'da 3 kişiyi silahla yaralayarak zorla paralarını aldıkları iddia edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı.