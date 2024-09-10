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Aydın'da 3 Ton 980 Kilogram Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi

Aydın Valiliği, 3 ton 980 kilogram sahte zeytinyağı ele geçirildiğini ve şüpheliye 680 bin lira ceza kesildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 11:27
Aydın'da 3 Ton 980 Kilogram Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi

Aydın'da Sahte Zeytinyağı Operasyonu

Aydın'da gerçekleştirilen başarılı bir operasyonda, toplamda 3 ton 980 kilogram sahte zeytinyağı ele geçirildi. Efeler ilçesinde, şüpheli M.E.'ye 680 bin lira idari para cezası uygulandı.

Operasyonun Detayları

Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, M.E.'nin ikamet adresine baskın düzenlendi. Yapılan araştırmalar sonucu, zeytinyağlarının sahte olduğuna dair sonuçlar elde edildi.

Ürünlerin Hedefi

Ele geçirilen sahte zeytinyağlarının, şüphelinin Bursa ve İstanbul'da satışa sunmayı planladığı öğrenildi. Bu durum, zeytinyağı sektöründeki güvenliği tehdit eden önemli bir gelişme olarak kaydedildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, 3 ton 980 kilogram sahte zeytinyağı ele geçirildi, şüpheliye 680 bin...

Aydın'ın Efeler ilçesinde, 3 ton 980 kilogram sahte zeytinyağı ele geçirildi, şüpheliye 680 bin lira idari para cezası kesildi.

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