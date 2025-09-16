Aydın'da 310 Kiloluk Barış Yıldırım'ın Cenazesi Eşya Asansörüyle Evden Çıkarıldı

Aydın'da 310 kiloluk kişinin cenazesi evden eşya asansörüyle çıkarıldı

Olayın Detayları

Barış Yıldırım (49), Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yatağa bağımlı olarak yaşadığı evinde fenalaştı. Yapılan tespitlere göre Yıldırım, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yıldırım, temmuz ayında Denizli'de geçirdiği tüp mide ameliyatı sonrasında hastaneden taburcu edilmişti. Evindeki sağlık durumu nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Cenaze Çıkarma İşlemi

Apartman merdivenlerinden indirilemeyen cenaze, binadan çıkartılmak üzere evin penceresinden eşya taşıma asansörü kullanılarak dışarı çıkarıldı. Bu yöntemle cenaze, Nazilli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Cenaze Defni

Cenazenin, Eğriboyun Mezarlığı'nda ikindi namazı sonrası defnedileceği öğrenildi.

Adres: Aydoğdu Mahallesi, 349 Sokak, Nazilli.

