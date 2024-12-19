Aydın'da 34 Ton Tağşişli Zeytinyağı Operasyonu

Aydın'da Kaçakçılığa Geçit Yok

Aydın'ın Çine ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyon sonucunda 34 ton tağşişli zeytinyağı ele geçirildi.

Denetimler Sıklaştı

Olay, jandarma ekiplerinin sahte zeytinyağına yönelik denetimlerini artırdığı dönemde gerçekleşti. Jandarma, kent girişinde durdurdukları bir tırda yaptıkları detaylı arama sonucunda kayda değer bir miktarda tağşişli zeytinyağına ulaştı.

Yapılan incelemelerde, tırda bulunan 34 ton tağşişli zeytinyağı ile ilgili gerekli işlemler başlatıldı ve sürücü gözaltına alındı.

Yasal sürecin devamında, sürücüye 670 bin lira idari para cezası kesildi. Yetkililer, sahte ve tağşişli ürünlerle mücadelede kararlılıklarını sürdüreceklerini vurguladı.

Aydın'ın Çine ilçesinde 34 ton tağşişli zeytinyağı ele geçirildi.