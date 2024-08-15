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Aydın'da 36 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kadın Yakalandı

Hırsızlık ve dolandırıcılıktan aranan kadın, Aydın'da jandarma tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 07:51
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 07:55
Aydın'da 36 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kadın Yakalandı

Aydın'da Firari Hükümlü Kadın Yakalandı

Aydın ilinde 36 yıl 2 ay hapis cezası ile 632 bin 542 lira adli para cezası bulunan bir kadın, Muğla'nın Marmaris ilçesinde işlediği suçlardan dolayı aranan firari hükümlü olarak tespit edildi.

Yakalama Operasyonu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı’nın JASAT ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından dolayı 36 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 632 bin 542 lira adli para cezası bulunan H.Y. (32) adlı kadının Aydın'da bulunduğunu belirledi.

Erkek Kılığına Girmiş

Jandarma ekipleri, H.Y.'nin bulunduğu evin çevresinde devriye görevini sürdürürken, firari hükümlü kadının erkek kılığına girdiğini saptadı.

Yapılan başarılı operasyon sonucunda, yakalanan H.Y., gerekli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından hakkında 36 yıl 2 ay...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından hakkında 36 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis ile 632 bin 542 lira adli para cezası bulunan firari hükümlü kadın, Aydın'da yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından hakkında 36 yıl 2 ay...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından hakkında 36 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis ile 632 bin 542 lira adli para cezası bulunan firari hükümlü kadın, Aydın'da yakalandı.

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