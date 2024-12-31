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Aydın'da 444 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan operasyonda 444 litre sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 18:20
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 18:37
Aydın'da 444 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Aydın'da Kaçak İçki Operasyonu

Aydın'ın Efeler ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 444 litre sahte içki ele geçirildi.

Şüpheler Üzerine Durduruldu

Operasyon, İzmir-Aydın Otoyolu'nun Aydın Gişeleri'nde, şüpheli bir kamyonetin durdurulmasıyla başladı. Kamyonette yapılan detaylı arama neticesinde, yasa dışı olarak üretilen sahte içkilere ulaşıldı.

Olayla ilgili olarak A.F. isimli şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor. Yetkililer, kaçak içki üretimi ve satışına karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kamyonette 444 litre sahte içki ele geçirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kamyonette 444 litre sahte içki ele geçirildi.

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